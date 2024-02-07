В Днепровском районе Киева произошло повреждение теплосети — какая ситуация с отоплением
В Днепровском районе Киева вечером, 7 февраля, произошло повреждение теплосети. Более 350 домов остались без отопления.
Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.
Повреждение теплосети в Киеве
По словам Попко, в настоящее время без отопления 355 жилых домов.
"Ожоговый центр, расположенный в этом районе, заживлен от модульных котельных. Ведутся восстановительные работы", — говорится в сообщении.
Напомним, на одной из центральных улиц столицы прорвалась подземная река. У станции метро "Кловская" с территории строительства затопило улицы.
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