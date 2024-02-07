В Днепровском районе Киева произошло повреждение теплосети — какая ситуация с отоплением

Ремонт поврежденной теплосети. Фото: КГГА

В Днепровском районе Киева вечером, 7 февраля, произошло повреждение теплосети. Более 350 домов остались без отопления.

Об этом сообщил начальник КГВА Сергей Попко.

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По словам Попко, в настоящее время без отопления 355 жилых домов.

"Ожоговый центр, расположенный в этом районе, заживлен от модульных котельных. Ведутся восстановительные работы", — говорится в сообщении.

Пост КГВА. Фото: скриншот

Напомним, на одной из центральных улиц столицы прорвалась подземная река. У станции метро "Кловская" с территории строительства затопило улицы.

Также мы писали, что Киевская городская военная администрация показала кадры, как жители столицы приходят в себя после сегодняшних российских ракетных обстрелов. К помощи пострадавшим привлекли работников ГСЧС, психологов и развернули гуманитарные палатки волонтеров.