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В КМВА показали кадри відновлення Києва після російського ракетного обстрілу

7 лютого 2024 18:53
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В КМВА показали кадри відновлення Києва після російського ракетного обстрілу
Рятувальники ДСНС на місці обстрілу. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Київська міська військова адміністрація показала кадри, як мешканці столиці приходять в себе після сьогоднішнього російського ракетного обстрілу. До допомоги постраждалим залучили працівників ДСНС, психологів, та розгорнули гуманітарні намети волонтерів.

Кадри відновлення столиці показали в пресслужбі установи.

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На відео видно, що місця вибитих вікон тимчасово завішують поліетиленом, а в одному з місцевих навчальних закладів розгорнули штаб з гуманітарною допомогою. 

В КМВА показали кадри відновлення Києва після російського ракетного обстрілу
Підготовка поліетилену до завішування вікон. Джерело: скриншот
В КМВА показали кадри відновлення Києва після російського ракетного обстрілу
Надання гуманітарної допомоги в одному з навчальних закладів Києва. Джерело: скриншот

Ракетний обстріл Києва — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні у Києві пролунали вибухи, а в області та у столиці працювали засоби ППО. За словами мера столиці Віталія Кличка, вибухи пролунали у Дніпровському районі міста, через що частина будинків залишилася без світла

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Наслідки удару по Києву 7 лютого. Фото: ДСНС

Пізніше стало відомо, що через російський обстріл у Києві спалахнув багатоповерховий будинок в Голосіївському районі. Віталій Кличко наголосив, що міська влада бере на себе витрати на відбудову будинку. 

Згодом також стало відомо, що кількість жертв під час обстрілу Києва крилатими ракетами склала четверо осіб вбитими, та 40 пораненими. За офіційними даними, у небі над столицею було збито близько 20 ворожих крилатих ракет. Очевидці розповіли нашим журналістам, що ворожі цілі сунули на столицю двома хвилями. 

Київ
ДСНС
обстріли
гуманітарна допомога
волонтери

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