У Дніпровському районі Києва сталося пошкодження тепломережі — яка ситуація з опаленням

Ремонт пошкодженої тепломережі. Фото: КМДА

У Дніпровському районі Києва ввечері, 7 лютого, сталося пошкодження тепломережі. Понад 350 будинків залишилися без опалення.

Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

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За словами Попка, наразі без опалення 355 житлових будинків.

"Опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень. Ведуться відновлювальні роботи",— йдеться у повідомленні.

Допис КМВА. Фото: скриншот

Нагадаємо, на одній з центральних вулиць столиці прорвалася підземна річка. Біля станції метро "Кловська" з території будівництва затопило вулиці.

Також ми писали, що Київська міська військова адміністрація показала кадри, як мешканці столиці приходять в себе після сьогоднішнього російського ракетного обстрілу. До допомоги постраждалим залучили працівників ДСНС, психологів та розгорнули гуманітарні намети волонтерів.