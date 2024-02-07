У Дніпровському районі Києва сталося пошкодження тепломережі — яка ситуація з опаленням
У Дніпровському районі Києва ввечері, 7 лютого, сталося пошкодження тепломережі. Понад 350 будинків залишилися без опалення.
Про це повідомив начальник КМВА Сергій Попко.
Пошкодження тепломережі у Києві
За словами Попка, наразі без опалення 355 житлових будинків.
"Опіковий центр, розташований в цьому районі, заживлено від модульних котелень. Ведуться відновлювальні роботи",— йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, на одній з центральних вулиць столиці прорвалася підземна річка. Біля станції метро "Кловська" з території будівництва затопило вулиці.
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