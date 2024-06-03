В Киеве на улице Пражской произошел прорыв канализации 3 июня

В Днепровском районе Киева произошел прорыв канализации — вода затопила колеи и дороги
В Днепровском районе Киева произошел прорыв канализации. Вода затопила трамвайные колеи и правые полосы автомобильной дороги.
Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в понедельник, 3 июня.
Прорыв канализации в Киеве
Коммунальная авария произошла по улице Пражской, 5.
В настоящее время участок обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала".
"В случае временного прекращения водоснабжения сообщим отдельно", — говорится в сообщении.
Напомним, киевское метро, начиная с понедельника, 4 июня, сменит интервалы курсирования электропоездов между станциями. Теперь интервалы ожидания будут составлять от трех до семи минут в связи с нехваткой работников из-за принятого закона о мобилизации.
Также в Киеве начался регулярный мониторинг качества воды в открытых водоемах, песке и питьевой воде в фонтанчиках, расположенных в традиционных зонах рекреации. Это происходит несмотря на то, что пляжи Киева из соображений безопасности в этом году не планируют открывать.
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