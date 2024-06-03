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В Днепровском районе Киева произошел прорыв канализации — вода затопила колеи и дороги

3 июня 2024 11:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве на улице Пражской произошел прорыв канализации 3 июня
Затопление на улице. Фото иллюстративное: dnipro-inform.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Днепровском районе Киева произошел прорыв канализации. Вода затопила трамвайные колеи и правые полосы автомобильной дороги.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации в Telegram в понедельник, 3 июня.

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Коммунальная авария произошла по улице Пражской, 5.

В настоящее время участок обследует аварийно-ремонтная бригада "Киевводоканала".

"В случае временного прекращения водоснабжения сообщим отдельно", — говорится в сообщении.

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Пост КГГА. Фото: скриншот

Напомним, киевское метро, начиная с понедельника, 4 июня, сменит интервалы курсирования электропоездов между станциями. Теперь интервалы ожидания будут составлять от трех до семи минут в связи с нехваткой работников из-за принятого закона о мобилизации.

Также в Киеве начался регулярный мониторинг качества воды в открытых водоемах, песке и питьевой воде в фонтанчиках, расположенных в традиционных зонах рекреации. Это происходит несмотря на то, что пляжи Киева из соображений безопасности в этом году не планируют открывать.

КГГА
вода
Киев
дороги

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