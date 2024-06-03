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У Дніпровському районі Києва стався прорив каналізації — вода затопила колії та дороги

3 червня 2024 11:14
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Києві на вулиці Празькій стався прорив каналізації 3 червня
Затоплення на вулиці. Фото ілюстративне: dnipro-inform.com
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У Дніпровському районі Києва стався прорив каналізації. Вода затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Комунальна аварія сталася на вулиці Празькій, 5.

Наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу". 

"У разі тимчасового припинення водопостачання повідомимо окремо", — йдеться у повідомленні.

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Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, київське метро, починаючи з понеділка, 4 червня, змінить інтервали курсування електропоїздів між станціями. Відтепер інтервали очікування складатимуть від трьох до семи хвилин у зв'язку з нестачею працівників через ухвалений закон про мобілізацію.

Також у Києві розпочався регулярний моніторинг якості води у відкритих водоймах, піску та питної води у фонтанчиках, розташованих у традиційних зонах рекреації. Це відбувається попри те, що пляжі Києва з міркувань безпеки цього року не планують відкривати.

КМДА
вода
Київ
дороги

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