У Києві на вулиці Празькій стався прорив каналізації 3 червня

Затоплення на вулиці. Фото ілюстративне: dnipro-inform.com

У Дніпровському районі Києва стався прорив каналізації. Вода затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 3 червня.

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Комунальна аварія сталася на вулиці Празькій, 5.

Наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".

"У разі тимчасового припинення водопостачання повідомимо окремо", — йдеться у повідомленні.

Допис КМДА. Фото: скриншот

Нагадаємо, київське метро, починаючи з понеділка, 4 червня, змінить інтервали курсування електропоїздів між станціями. Відтепер інтервали очікування складатимуть від трьох до семи хвилин у зв'язку з нестачею працівників через ухвалений закон про мобілізацію.

Також у Києві розпочався регулярний моніторинг якості води у відкритих водоймах, піску та питної води у фонтанчиках, розташованих у традиційних зонах рекреації. Це відбувається попри те, що пляжі Києва з міркувань безпеки цього року не планують відкривати.