У Києві на вулиці Празькій стався прорив каналізації 3 червня

У Дніпровському районі Києва стався прорив каналізації — вода затопила колії та дороги
У Дніпровському районі Києва стався прорив каналізації. Вода затопила трамвайні колії та праві смуги автомобільної дороги.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у понеділок, 3 червня.
Прорив каналізації в Києві
Комунальна аварія сталася на вулиці Празькій, 5.
Наразі ділянку обстежує аварійно-ремонтна бригада "Київводоканалу".
"У разі тимчасового припинення водопостачання повідомимо окремо", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, київське метро, починаючи з понеділка, 4 червня, змінить інтервали курсування електропоїздів між станціями. Відтепер інтервали очікування складатимуть від трьох до семи хвилин у зв'язку з нестачею працівників через ухвалений закон про мобілізацію.
Також у Києві розпочався регулярний моніторинг якості води у відкритих водоймах, піску та питної води у фонтанчиках, розташованих у традиційних зонах рекреації. Це відбувається попри те, що пляжі Києва з міркувань безпеки цього року не планують відкривати.
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