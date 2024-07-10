Попадание в Адонис в Киеве – разбор завалов продолжается

Последствия атаки. Фото: ГСЧС

Российские захватчики в понедельник, 8 июля, нанесли ракетный удар по клинике "Адонис" в Днепровском районе Киева. Сейчас там идет разбор завалов медицинского учреждения.

Об этом сообщает КИЇВ24 в среду, 10 июля.

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Сотрудник коммунального предприятия УЗО Днепровского района Алексей Ужвенко рассказал, что работы по расчистке завалов будут продолжаться несколько дней.

"Здесь от красивых кабинетов ничего не осталось. Весь мусор сбрасываем на низ, где огороженная площадка — оттуда будет все вывозиться", — сказал он.

По его словам, медики просят оставить самые дорогие инструменты, препараты и технику, чтобы использовать в будущем.

"Работники "Адониса" тоже находятся здесь, они забирают то, что могут. Мы как коммунальное предприятие все убираем", — отметил Ужвенко.

Как известно, в результате удара по клинике "Адонис" погибли семь человек: из них пятеро были врачами и двое пациентов.

Напомним, на местах попадания российских ракет в Киеве завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы.

А в КМВА рассказали, что в результате атаки было повреждено 129 зданий города. В настоящее время уже были приняты решения по первым этапам восстановления.