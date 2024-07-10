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У Дніпровському районі Києва триває розбір завалів клініки Адоніс

10 липня 2024 14:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Влучання в Адоніс у Києві - розбір завалів триває
Наслідки атаки. Фото: ДСНС
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські загарбники у понеділок, 8 липня, здійснили ракетний удар по клініці "Адоніс" у Дніпровському районі Києва. Наразі там триває розбір завалів медичного закладу.

Про це повідомляє КИЇВ24 у середу, 10 липня.

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Працівник комунального підприємства УЗН Дніпровського району Олексій Ужвенко розповів, що роботи з розчищення завалів будуть тривати кілька днів.

"Тут від красивих кабінетів нічого не лишилося. Все сміття скидаємо на низ, де огороджений майданчик — звідти буде все вивозитися", — сказав він.

За його словами, медики просять залишити найдорожчі інструменти, препарати та техніку, аби використати в майбутньому.

"Працівники "Адоніса" теж знаходяться тут, вони забирають те що можуть. Ми як комунальне підприємство все прибираємо", — зазначив Ужвенко.

Як відомо, внаслідок удару по клініці "Адоніс" загинуло семеро людей: з них п'ятеро були лікарями та двоє пацієнтів.

Нагадаємо, на місцях влучань російських ракет у Києві завершили аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи. 

А у КМВА розповіли, що внаслідок атаки було пошкоджено 129 будівель міста. Наразі вже були ухвалені рішення щодо перших етапів відновлення.

Київ ДСНС вибух ракети війна в Україні ракетний удар лікарня

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