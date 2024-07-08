Удар по Киеву 8 июля — сколько людей погибло

Спасатели выносят пострадавшего из-за российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС

В Киеве возросло количество жертв в результате российского ракетного удара 8 июля. Спасатели еще работают на месте "прилетов".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Спасатели отметили, что в результате очередной массированной атаки российских военных на Киев погибли 22 человека, а еще 72 были ранены.

"Всего по Киеву погибли 22 человека, пострадали 72", — говорится в сообщении.

Атака россиян повлекла за собой значительные разрушения в нескольких районах города, в том числе пострадали жилые дома, инфраструктурные объекты и транспортные средства.

Спасательные службы работают над разбором завалов.

Сообщение ГСЧС в Telegram

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадал и частный роддом, там погибли семь человек.