Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В ГСЧС обновили данные о количестве погибших и раненых во время атаки на Киев arrow

В ГСЧС обновили данные о количестве погибших и раненых во время атаки на Киев

8 июля 2024 17:53
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по Киеву 8 июля — сколько людей погибло
Спасатели выносят пострадавшего из-за российской атаки на Киев. Фото: ГСЧС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В Киеве возросло количество жертв в результате российского ракетного удара 8 июля. Спасатели еще работают на месте "прилетов".

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

Читайте также:

Число погибших и раненых в Киеве выросло

Спасатели отметили, что в результате очередной массированной атаки российских военных на Киев погибли 22 человека, а еще 72 были ранены.

"Всего по Киеву погибли 22 человека, пострадали 72", — говорится в сообщении.

Атака россиян повлекла за собой значительные разрушения в нескольких районах города, в том числе пострадали жилые дома, инфраструктурные объекты и транспортные средства.

Спасательные службы работают над разбором завалов.

скриншот
Сообщение ГСЧС в Telegram

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков в Соломенском, Днепровском, Дарницком, Деснянском, Шевченковском и Голосеевском районах.

В частности, во время ракетной атаки российские захватчики попали в здание детской больницы "Охматдет". Пока известно о двух погибших.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеского удара пострадал и частный роддом, там погибли семь человек.

Киев война ГСЧС обстрелы военные преступления ракета война в Украине жертвы ранение ракетный удар погибшие

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

5 июля 2024

15:43 Какие военные специальности исключают бронирование

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно

3 июля 2024

10:28 Минимальная зарплата в июле — как изменятся доходы украинцев