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Удар по пологовому будинку в Києві — кількість жертв збільшилась

8 липня 2024 17:12
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор
Удар по "Ісіді" 8 липня — кількість постраждалих зросла
Наслідки удару по лікарні в Києві. Фото: ДСНС
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні у понеділок, 8 липня. Через ворожий удар постраждав приватний пологовий будинок, відомо про сімох загиблих. 

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація у  Telegram.

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Удар по "Ісіді" 8 липня

Інформація про удар надійшла о 13:44, майже одразу після завершення повітряної тривоги в Києві. Спочатку повідомлялося про чотирьох загиблих та трьох потерпілих.

Наразі відомо, що в результаті обстрілу "Ісіди", що знаходиться у Дніпровському районі столиці, загинули семеро цивільних. На місці події працюють рятувальники.

Удар по пологовому будинку в Києві 8 липня 2024 року
Наслідки удару по лікарні в Києві. Фото: Новини.LIVE
Росіяни вдарили по пологовому будинку в Києві 8 липня 2024 рік
Наслідки удару по пологовому будинку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Також мер Києва Віталій Кличко опублікував фотографії зруйнованого корпусу дитячої лікарні "Охматдит". Дітей та персонал евакуювали з будівлі, триває розбір завалів.

Крім того, у Кривому Розі на Дніпропетровщині пролунало кілька вибухів. Росіяни запустили балістику з Криму. Через масовану ракетну атаку в місті десять загиблих, 47 людей поранено.

Київ війна Україна Київська область обстріли Київська військова адміністрація війна в Україні ракетний удар

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