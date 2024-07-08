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У ДСНС оновили дані про кількість загиблих і поранених під час атаки на Київ

8 липня 2024 17:53
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Удар по Києву 8 липня — скільки людей загинуло
Рятувальники виносять постраждалого від російської атаки на Київ. Фото: ДСНС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

У Києві зросла кількість жертв унаслідок російського ракетного удару 8 липня. Рятувальники ще працюють на місці влучань.

Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.

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Рятувальники зазначили, що внаслідок чергової масованої атаки російських військових на Київ загинуло 22 особи, а ще 72 були поранені. 

"Всього по м. Київ загинуло 22 особи, постраждало - 72", — йдеться у повідомленні.

Атака росіян спричинила значні руйнування в кількох районах міста, зокрема постраждали житлові будинки, інфраструктурні об'єкти та транспортні засоби.

Рятувальні служби працюють над розбором завалів.

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Повідомлення ДСНС у Telegram

Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.

Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.

Згодом стало відомо, що через ворожий удар постраждав і приватний пологовий будинок, там загинуло семеро осіб. 

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