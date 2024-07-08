Удар по Києву 8 липня — скільки людей загинуло

У ДСНС оновили дані про кількість загиблих і поранених під час атаки на Київ
У Києві зросла кількість жертв унаслідок російського ракетного удару 8 липня. Рятувальники ще працюють на місці влучань.
Про це повідомили у пресслужбі Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Telegram.
Кількість загиблих та поранених у Києві зросла
Рятувальники зазначили, що внаслідок чергової масованої атаки російських військових на Київ загинуло 22 особи, а ще 72 були поранені.
"Всього по м. Київ загинуло 22 особи, постраждало - 72", — йдеться у повідомленні.
Атака росіян спричинила значні руйнування в кількох районах міста, зокрема постраждали житлові будинки, інфраструктурні об'єкти та транспортні засоби.
Рятувальні служби працюють над розбором завалів.
Нагадаємо, зранку 8 липня у кількох районах Києва пролунали вибухи. Внаслідок ракетного удару зафіксовано падіння уламків у Солом’янському, Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Шевченківському та Голосіївському районах.
Зокрема, під час ракетної атаки російські загарбники влучили у будівлю дитячої лікарні "Охматдит". Наразі відомо про двох загиблих.
Згодом стало відомо, що через ворожий удар постраждав і приватний пологовий будинок, там загинуло семеро осіб.
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