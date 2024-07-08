Атака на Киев 8 июля спасатели показали фото последствий

В ГСЧС показали последствия российской атаки на Киев
В понедельник, 8 июня, российская армия атаковала Киев. Падение обломков зафиксировано в нескольких районах столицы.
Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.
Атака России на Киев 8 июля
Спасатели рассказали, что обломки ракет упали в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева.
"В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра. Разрушение на площади 1500 м.кв. Один погибший, двое травмированных, пожар на площади 50 м.кв", — говорится в сообщении.
Также сообщается, что в Дарницком районе обломок попал в частный жилой дом, женщина получила ранение руки.
Кроме того, обломки ракет попали в одну из больниц в Шевченковском районе.
"Деснянский район: горит дом. Голосеевский район: повреждены гаражи, горят авто", - добавили в ГСЧС.
В других районах города обломки упали на открытую территорию.
"На месте происшествия работают спасатели", - добавили в ГСЧС.
Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. Во время ракетной атаки было попадание по детской больнице "Охматдет" .
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по больнице "Охматдет" и другим гражданским объектам. Он заверил, что на местах обстрела работают соответствующие службы.
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