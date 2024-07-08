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В ГСЧС показали последствия российской атаки на Киев

8 июля 2024 12:23
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор
Атака на Киев 8 июля спасатели показали фото последствий
Спасатели работают на месте обстрела. Фото: ГСЧС
ed0100b6-5820-414e-54a7-f69a28617c00 - Роман Кошмал
Роман Кошмал
редактор

В понедельник, 8 июня, российская армия атаковала Киев. Падение обломков зафиксировано в нескольких районах столицы.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Telegram.

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Спасатели рассказали, что обломки ракет упали в Деснянском, Святошинском, Голосеевском, Днепровском, Соломенском, Дарницком и Шевченковском районах Киева.

"В Соломенском районе в результате падения обломков ракеты произошло повреждение 2 этажей Бизнес-центра. Разрушение на площади 1500 м.кв. Один погибший, двое травмированных, пожар на площади 50 м.кв", — говорится в сообщении.

ГСЧС
Спасатели выносят пострадавшего после обстрела. Фото: ГСЧС

Также сообщается, что в Дарницком районе обломок попал в частный жилой дом, женщина получила ранение руки.

ГСЧС
Мужчине оказывают медицинскую помощь. Фото: ГСЧС

Кроме того, обломки ракет попали в одну из больниц в Шевченковском районе.

"Деснянский район: горит дом. Голосеевский район: повреждены гаражи, горят авто", - добавили в ГСЧС.

ГСЧС
На месте обстрела работает бригада скорой помощи. Фото: ГСЧС

В других районах города обломки упали на открытую территорию.

"На месте происшествия работают спасатели", - добавили в ГСЧС.

ГСЧС
Ликвидация последствий обстрела Киева. Фото: ГСЧС

Напомним, утром 8 июля в нескольких районах Киева раздались взрывы. Во время ракетной атаки было попадание по детской больнице "Охматдет" .

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на удар россиян по больнице "Охматдет" и другим гражданским объектам. Он заверил, что на местах обстрела работают соответствующие службы.

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