Россияне нанесли удар по Киеву 18 января — ГСЧС показали последствия

Пожарное авто возле поврежденного здания. Фото: ГСЧС Киева

В Шевченковском районе Киева сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы после российского обстрела. В результате вражеского удара три человека погибли, трое получили ранения.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины в субботу, 18 января.

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Российские захватчики нанесли удар по Киеву сегодня утром. В результате нанесенного врагом удара погибли три человека. Еще три человека получили ранения.

В результате этого события повреждения получила станция метро "Лук'яновская". Сейчас, несмотря на нанесенный ущерб, она возобновила работу.

"Спасибо нашим чрезвычайникам, а также всем службам города, которые слаженно и быстро устранили последствия удара врага", — говорится в сообщении.

Также сотрудники ГСЧС выразили благодарность волонтерам, которые подкрепляли их силы едой и чаем, а также поддерживали и вдохновляли.

Спасатель возле поврежденного здания. Фото: ГСЧС Киева

Сотрудники несут лестницу. Фото: ГСЧС Киева

Пожарное авто. Фото: ГСЧС Киева

Спасателям раздают еду. Фото: ГСЧС Киева

Воронка, образованная в результате обстрела. Фото: ГСЧС Киева

Спасатель возле пожарной машины. Фото: ГСЧС Киева

Сегодня мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Киеву и Запорожью.

Напоминаем, что в результате утренней ракетной атаки на Киев была повреждена водопроводная магистраль в Шевченковском районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на место инцидента выехали ремонтные бригады.