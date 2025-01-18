Россияне нанесли удар по Киеву 18 января — ГСЧС показали последствия

В ГСЧС показали последствия удара россиян по Киеву — фото
В Шевченковском районе Киева сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям завершили аварийно-спасательные и восстановительные работы после российского обстрела. В результате вражеского удара три человека погибли, трое получили ранения.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины в субботу, 18 января.
Последствия вражеского удара по Киеву
Российские захватчики нанесли удар по Киеву сегодня утром. В результате нанесенного врагом удара погибли три человека. Еще три человека получили ранения.
В результате этого события повреждения получила станция метро "Лук'яновская". Сейчас, несмотря на нанесенный ущерб, она возобновила работу.
"Спасибо нашим чрезвычайникам, а также всем службам города, которые слаженно и быстро устранили последствия удара врага", — говорится в сообщении.
Также сотрудники ГСЧС выразили благодарность волонтерам, которые подкрепляли их силы едой и чаем, а также поддерживали и вдохновляли.
Сегодня мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар по Киеву и Запорожью.
Напоминаем, что в результате утренней ракетной атаки на Киев была повреждена водопроводная магистраль в Шевченковском районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что на место инцидента выехали ремонтные бригады.
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