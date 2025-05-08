Атака РФ на Киев - в ГСЧС рассказали о масштабах и последствиях

Последствия атаки РФ на Киев 7 мая. Фото: Новини.LIVE

Представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Павел Петров рассказал о масштабах последствий атаки РФ на Киев 7 мая. По его данным, к ликвидации последствий вражеского обстрела было привлечено около 185 спасателей.

Об этом Павел Петров рассказал в эфире "Київського часу".

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По словам представителя ГСЧС, к спасательным работам были привлечены 185 спасателей и более 40 единиц техники.

Он отметил, что к 10 утра 7 мая все чрезвычайники завершили ликвидацию последствий вражеской атаки. После атаки РФ на столицу спасатели работали в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Днепровском районах.

По словам представителя ГСЧС, самый большой пожар был в нежилом здании на Соломенке, площадь возгорания — около 300 м², его потушили еще до трех ночи.

"Ликвидировать последствия атаки РФ на Киев спасатели ГСЧС завершили утром 7 мая, около 10 часов утра. Была тяжелая ночь, начали с баллистических ударов, продолжили дронами. В Соломенском районе спасатели работали на нежилой постройке, там площадь пожара составила около 300 м², но там пожар ликвидировали еще до трех часов ночи и завершили все свои работы.

Мы работали в четырех районах города: в Святошинском, Шевченковском, Соломенском и Днепровском районах. Всего от ГСЧС в Киеве было привлечено 185 спасателей и более 40 единиц техники", — рассказал представитель ГСЧС.

Напомним, что в ночь на 7 мая российские оккупанты беспилотниками атаковали Киев.

Впоследствии в Киевской городской военные администрации рассказали о последствиях атаки РФ на столицу 7 мая.