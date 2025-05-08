Атака РФ на Київ — у ДСНС розповіли про масштаби та наслідки

Наслідки атаки РФ на Київ 7 травня. Фото: Новини.LIVE

Речник Державної служби України з надзвичайних ситуацій Павло Петров розповів про масштаби наслідків атаки РФ на Київ 7 травня. За його даними, до ліквідації наслідків ворожого обстрілу було залучено близько 185 рятувальників.

Про це Павло Петров розповів в ефірі "Київського часу".

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За словами речника ДСНС, до рятувальних робіт було залучено 185 рятувальників та більш ніж 40 одиниць техніки.

Він зазначив, що до 10-ї ранку 7 травня всі надзвичайники завершили ліквідацію наслідків ворожої атаки. Після атаки РФ на столицю рятувальники працювали у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському та Дніпровському районах.

За словами представника ДСНС, найбільша пожежа була в нежитловій будівлі на Солом’янці, площа займання — близько 300 м², її загасили ще до третьої ночі.

"Ліквідовувати наслідки атаки РФ на Київ рятувальники ДСНС завершили зранку 7 травня, близько 10 години ранку. Була важка ніч, почали з балістичних ударів, продовжили дронами. У Солом'янському районі рятувальники працювали на нежитловій споруді, там площа пожежі склала близько 300 м², але там пожежу ліквідували ще до трьох годин ночі й завершили всі свої роботи.

Ми працювали в чотирьох районах міста: у Святошинському, Шевченківському, Солом’янському та Дніпровському районах. Загалом від ДСНС у Києві було залучено 185 рятувальників та понад 40 одиниць техніки", — розповів речник ДСНС.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 травня російські окупанти безпілотниками атакували Київ.

Згодом у Київській міській військові адміністрації розповіли про наслідки атаки РФ на столицю 7 травня.