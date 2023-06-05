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В каком состоянии киевские укрытия: фоторепортаж

5 июня 2023 21:17
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
В каком состоянии киевские укрытия: фоторепортаж
Укрытие в одном из районов Киева. Фото: Новини.LIVE
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Большинство укрытий в Киеве доступны для жителей города. При этом значительное количество бомбоубежищ не пригодно для длительного пребывания в нем людей — там нет мебели, санузлов, а иногда даже вентиляции.

Новини.LIVE подготовили фоторепортаж из столичных укрытий.

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Корреспонденты Новини.LIVE побывали сегодня в восьми укрытиях в разных районах столицы — как в центре, так и спальных районах. Большинство из них — просто расчищенные подвалы, некоторые со свежим ремонтом, однако без мебели и санузлов. Также в укрытиях нет запасов пищи и воды. Они служат местом, где можно пересидеть воздушную тревогу, однако для длительного пребывания людей эти помещения не приспособлены. Также лишь некоторые укрытия имеют второй выход.

Следует заметить, что лучше всего оборудованы укрытия в школах. Там есть санузлы, запасы воды и мебель. Однако часто эти укрытия достаточно тесны и не могут предоставить убежища большому количеству людей.

Как отмечают наши корреспонденты, они получили беспрепятственный доступ ко всем укрытиям, ни одно из них не было закрыто. Однако представители домов признаются, что опасаются держать открытыми подвалы длительное время, поскольку там могут поселиться бездомные.

Также корреспонденты побывали в одном из укрытий в центре города — на улице Богдана Хмельницкого вблизи посольства Германии. Там подвал приватизирован и находится в аренде у хостела. Владелица хостела рассказала, что они готовы пускать людей в подвал, однако с начала полномасштабной войны к ним с такой просьбой никто не обращался.

В одном из укрытий расположен спортзал, туда беспрепятственно могут войти люди во время воздушной тревоги.

При этом следует отметить, что карта укрытий в приложении "Киев Цифровой" не во всех случаях соответствует действительности. Некоторые места, отмеченные в приложении как укрытия, сложно найти или у них не промаркированы входы.

Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE
Укрытие в Киеве. Фото: Новости.
Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в ночь на 1 июня российские оккупационные войска нанесли очередной удар по Киеву. В результате обстрелов в Деснянском районе столицы погибли три человека — 9-летняя девочка, ее 34-летняя мама и 33-летняя женщина. Жители района утверждают, что укрытие, где хотели скрыться от обстрела люди, было закрыто.

В тот же день, 1 июня, правительство приняло решение о проверке работы всех укрытий в стране. Они должны быть доступны в любое время суток во время воздушной тревоги.

Столичные правоохранители уже задержали трех чиновников райгосадминистрации и охранника медицинского учреждения в Киеве. Их подозревают в недопуске граждан столицы к укрытию во время обстрела.

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