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У парней из скандальных видео нашли запрещенные вещи — соцсети

12 января 2025 12:17
Аркадий Пастула - Редактор
У парней из скандальных видео из Киева проводят обыски, — соцсети
Полицейские общаются с одним из задержанных парней и его родителями. Фото: Нацполиция
Аркадий Пастула - Редактор

У двух парней из скандальных видео в Киеве провели обыски. Известно, что у них нашли запрещенные предметы.

Об этом сообщают в соцсетях в воскресенье, 12 января.

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"У двух несовершеннолетних "столичных мажоров", которые на днях стали популярными в новостях, полиция провела обыски", — пишут в соцсетях.

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Обыски у парней со скандальных видео. Фото: соцсети
У скандальных юношей из Киева провели обыски
Обыски у парней со скандальных видео. Фото: соцсети

Сообщается, что у парней обнаружили несколько запрещенных предметов. Речь идет о ножах, патронах и пистолетах.

Скандал в Киеве - у ребят провели обыски
Обыски у парней со скандальных видео. Фото: соцсети

Что предшествовало

Напомним, 10 января в сети распространилось видео, на котором парни в Киеве остановили движение авто, чтобы покурить. Также они слушали русскую музыку в центре столицы.

Впоследствии правоохранители нашли молодых людей и провели с ними беседы. После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.

На скандал уже отреагировал командир штурмовой группы Третьей отдельной штурмовой бригады Даниил "Серфер" Смирнов.

Киев скандал оружие обыски соцсети полиция

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12:35 Уже добралась до Румынии — мазутное пятно движется к Одессе

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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