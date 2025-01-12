У парней из скандальных видео из Киева проводят обыски, — соцсети

Полицейские общаются с одним из задержанных парней и его родителями. Фото: Нацполиция

У двух парней из скандальных видео в Киеве провели обыски. Известно, что у них нашли запрещенные предметы.

Об этом сообщают в соцсетях в воскресенье, 12 января.

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Обыски у парней

"У двух несовершеннолетних "столичных мажоров", которые на днях стали популярными в новостях, полиция провела обыски", — пишут в соцсетях.

Обыски у парней со скандальных видео. Фото: соцсети

Обыски у парней со скандальных видео. Фото: соцсети

Сообщается, что у парней обнаружили несколько запрещенных предметов. Речь идет о ножах, патронах и пистолетах.

Обыски у парней со скандальных видео. Фото: соцсети

Что предшествовало

Напомним, 10 января в сети распространилось видео, на котором парни в Киеве остановили движение авто, чтобы покурить. Также они слушали русскую музыку в центре столицы.

Впоследствии правоохранители нашли молодых людей и провели с ними беседы. После завершения проверки действиям каждому из шести фигурантов будет дана правовая оценка.

На скандал уже отреагировал командир штурмовой группы Третьей отдельной штурмовой бригады Даниил "Серфер" Смирнов.