У хлопців зі скандальних відео з Києва проводять обшуки, — соцмережі

Поліцейські спілкуються з одним із затриманих юнаків та його батьками. Фото: Нацполіція

У двох хлопців зі скандальних відео у Києві провели обшуки. Відомо, що у них знайшли заборонені предмети.

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 12 січня.

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"У двох неповнолітніх "столичних мажорів", які днями стали популярними в новинах, поліція провела обшуки", — пишуть у соцмережах.

Обшуки у хлопців зі скандальних відео. Фото: соцмережі

Обшуки у хлопців зі скандальних відео. Фото: соцмережі

Повідомляється, що у юнаків виявили декілька заборонених предметів. Йдеться про ножі, набої та пістолети.

Обшуки у хлопців зі скандальних відео. Фото: соцмережі

Що передувало

Нагадаємо, 10 січня у мережі поширилось відео, на якому хлопці в Києві зупинили рух авто, щоб покурити. Також вони слухали російську музику в центрі столиці.

Згодом правоохоронці знайшли молодиків та провели з ними розмови. Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

На скандал вже відреагував командир штурмової групи Третьої окремої штурмової бригади Данило "Серфер" Смирнов.