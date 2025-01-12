У хлопців зі скандальних відео з Києва проводять обшуки, — соцмережі

У юнаків зі скандальних відео знайшли заборонені речі — соцмережі
У двох хлопців зі скандальних відео у Києві провели обшуки. Відомо, що у них знайшли заборонені предмети.
Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 12 січня.
Обшуки у молодиків
"У двох неповнолітніх "столичних мажорів", які днями стали популярними в новинах, поліція провела обшуки", — пишуть у соцмережах.
Повідомляється, що у юнаків виявили декілька заборонених предметів. Йдеться про ножі, набої та пістолети.
Що передувало
Нагадаємо, 10 січня у мережі поширилось відео, на якому хлопці в Києві зупинили рух авто, щоб покурити. Також вони слухали російську музику в центрі столиці.
Згодом правоохоронці знайшли молодиків та провели з ними розмови. Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.
На скандал вже відреагував командир штурмової групи Третьої окремої штурмової бригади Данило "Серфер" Смирнов.
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