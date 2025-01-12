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У юнаків зі скандальних відео знайшли заборонені речі — соцмережі

12 січня 2025 12:17
Аркадій Пастула - Редактор
У хлопців зі скандальних відео з Києва проводять обшуки, — соцмережі
Поліцейські спілкуються з одним із затриманих юнаків та його батьками. Фото: Нацполіція
Аркадій Пастула - Редактор

У двох хлопців зі скандальних відео у Києві провели обшуки. Відомо, що у них знайшли заборонені предмети.

Про це повідомляють у соцмережах у неділю, 12 січня.

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Обшуки у молодиків

"У двох неповнолітніх "столичних мажорів", які днями стали популярними в новинах, поліція провела обшуки", — пишуть у соцмережах.

Скандал з підлітками в Києві
Обшуки у хлопців зі скандальних відео. Фото: соцмережі
У скандальних юнаків з Києва провели обшуки
Обшуки у хлопців зі скандальних відео. Фото: соцмережі

Повідомляється, що у юнаків виявили декілька заборонених предметів. Йдеться про ножі, набої та пістолети.

Скандал у Києві — у хлопців провели обшуки
Обшуки у хлопців зі скандальних відео. Фото: соцмережі

Що передувало

Нагадаємо, 10 січня у мережі поширилось відео, на якому хлопці в Києві зупинили рух авто, щоб покурити. Також вони слухали російську музику в центрі столиці.

Згодом правоохоронці знайшли молодиків та провели з ними розмови. Після завершення перевірки діям кожному з шести фігурантів буде надано правову оцінку.

На скандал вже відреагував командир штурмової групи Третьої окремої штурмової бригади Данило "Серфер" Смирнов. 

Київ скандал зброя обшуки соцмережі поліція

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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