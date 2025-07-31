В Киеве 1 августа объявили Днем траура

В Киеве 1 августа объявлено Днем траура по жертвам атаки РФ
В результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 31 июля, погибли 11 человек. 31 августа в столице объявили Днем траура.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
Российский удар убил 11 человек
"Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — отметил городской голова.
Он уточнил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях Киева, а также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.
Кроме того, в столице завтра запретили любые развлекательные мероприятия.
Напомним, полицейские обнародовали видео с бодикамеры во время первых минут после российского удара по многоэтажке в Киеве.
Также мы писали, что в целом повреждения зафиксированы в 27 локациях столицы.
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