В Киеве 1 августа объявили Днем траура

Люди возле дома, в который попала ракета РФ. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В результате российской атаки на Киев в ночь на четверг, 31 июля, погибли 11 человек. 31 августа в столице объявили Днем траура.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

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"Завтрашний день, 1 августа, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — отметил городской голова.

Он уточнил, что в этот день будут приспущены флаги на всех коммунальных зданиях Киева, а также рекомендовано приспустить государственные флаги на зданиях государственной и частной форм собственности.

Кроме того, в столице завтра запретили любые развлекательные мероприятия.

Скриншот поста Кличко

Напомним, полицейские обнародовали видео с бодикамеры во время первых минут после российского удара по многоэтажке в Киеве.

Также мы писали, что в целом повреждения зафиксированы в 27 локациях столицы.