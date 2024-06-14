В Киеве подросток выпал из окна многоэтажки

В Киеве 15-летний парень выпал из окна — полиция выясняет обстоятельства инцидента
В Днепровском районе Киева 15-летний парень выпал из окна многоэтажки. Полиция проводит расследование этого инцидента.
Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 14 июня.
Подросток выпал из окна многоэтажки
Сегодня около 18:00 в киевскую полицию поступило сообщение о гибели подростка. По словам жителей, они обнаружили на территории около многоэтажки тело юноши без признаков жизни. На месте работают следователи, представители ювенальной превенции и судебный медик по выяснению причин и обстоятельств происшествия.
"После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий будет решен вопрос о правовой квалификации", — добавили в полиции.
Напомним, в четверг, 13 июня, в Киеве женщина попала под поезд метрополитена. Вход на станции метро "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии был временно закрыт для пассажиров.
Ранее мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, направлявшийся на место происшествия, также попал в ДТП.
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