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В Киеве 15-летний парень выпал из окна — полиция выясняет обстоятельства инцидента

14 июня 2024 21:41
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Бригадир София
редактор
В Киеве подросток выпал из окна многоэтажки
Медики скорой помощи. Иллюстративное фото: clinic.gov.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Днепровском районе Киева 15-летний парень выпал из окна многоэтажки. Полиция проводит расследование этого инцидента.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 14 июня.

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Подросток выпал из окна многоэтажки

Сегодня около 18:00 в киевскую полицию поступило сообщение о гибели подростка. По словам жителей, они обнаружили на территории около многоэтажки тело юноши без признаков жизни. На месте работают следователи, представители ювенальной превенции и судебный медик по выяснению причин и обстоятельств происшествия.

"После установления всех деталей и проведения первоочередных следственных действий будет решен вопрос о правовой квалификации", — добавили в полиции.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот
Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, в четверг, 13 июня, в Киеве женщина попала под поезд метрополитена. Вход на станции метро "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии был временно закрыт для пассажиров.

Ранее мы писали, что в Киеве произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала беременная женщина. Автомобиль экстренной медицинской помощи, направлявшийся на место происшествия, также попал в ДТП.

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