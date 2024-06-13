Жінка потрапила під потяг столичного метро

Київське метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві жінка потрапила під потяг метрополітену. Вхід на станції метро "Поштова площа", "Контрактова площа", "Почайна" та "Тараса Шевченка" синьої лінії був тимчасово закритий для пасажирів.

Про це повідомила пресслужба КМДА у четвер, 13 червня.

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Жінка потрапила під потяг метро

За даними поліції, на станції "Контрактова площа" жінка потрапила під потяг. На місце події прибули медичні працівники та правоохоронці. Поліція досліджує обставини інциденту, який трапився приблизно о 20:40. За попередніми даними, жінка, народжена в 1985 році, втратила рівновагу на пероні та впала на рейки у момент прибуття потягу.

Постраждалу, яка отримала серйозні травми, дістали з-під потяга поліцейські, працівники метрополітену та ДСНС, після чого її негайно доставили до лікарні.

Нагадаємо, наразі у Києві не працюють шість станцій метрополітену на "синій" гілці. Ремонт проводиться між станціями "Либідська" та "Деміївська". Крім того, держаудитслужба звинувачувала Київську міську державну адміністрацію у неналежній реакції на попередження служби про транспортні проблеми на станції метро "Поштова площа".

Водночас у Києві оголосили тендер на будівництво метро на Виноградар, очікувана вартість сягає майже 14 млрд грн. Таке рішення місцевої влади критикують через те, що в Київському метрополітені є невирішені нагальні проблеми, та і виділення шалених коштів під час активного наступу ворога на сході є недоречним.