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В Киеве 25 апреля объявили Днем траура по погибшим от атаки РФ

24 апреля 2025 13:29
Евгения Брюховецкая - редактор
В Киеве 25 апреля объявлен День траура по жертвам российского обстрела
Поврежденный дом в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Евгения Брюховецкая - редактор

В Киеве пятницу, 25 апреля, объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшней атаки России. Сейчас точно известно о восьми жертвах российского удара.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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День траура 25 апреля

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — говорится в сообщении.

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Скриншот поста Кличко

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что сейчас в Киеве подтверждено восемь погибших от атаки РФ. Девятый человек, о котором сообщалось ранее, — это остатки тел, которые сейчас на судебно-медицинской экспертизе.

Также по словам министра, в Святошинском районе повреждено не менее 25 жилых домов из-за российской атаки.

Ранее под завалами дома спасатели нашли тела двух погибших детей, под обломками могут находиться еще около десяти человек.

Киев обстрелы война в Украине балистическая атака День траура
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