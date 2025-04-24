В Киеве 25 апреля объявлен День траура по жертвам российского обстрела

Поврежденный дом в Святошинском районе. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве пятницу, 25 апреля, объявили Днем траура по погибшим в результате сегодняшней атаки России. Сейчас точно известно о восьми жертвах российского удара.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в Telegram.

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День траура 25 апреля

"Завтрашний день, 25 апреля, в Киеве объявлен Днем траура. В память о жертвах массированной атаки врага на столицу", — говорится в сообщении.

Скриншот поста Кличко

Напомним, глава МВД Игорь Клименко заявил, что сейчас в Киеве подтверждено восемь погибших от атаки РФ. Девятый человек, о котором сообщалось ранее, — это остатки тел, которые сейчас на судебно-медицинской экспертизе.

Также по словам министра, в Святошинском районе повреждено не менее 25 жилых домов из-за российской атаки.

Ранее под завалами дома спасатели нашли тела двух погибших детей, под обломками могут находиться еще около десяти человек.