В Киеве "агробизнесмены" обманули банки на 29 млн гривен

В Киеве будут судить за мошенничество организованную группу "агробизнесменов". Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве будут судить за мошенничество организованную группу "агробизнесменов". Они обманули банки на 29 млн гривен.

Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

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Детали дела

По данным дела, пять человек в составе организованной группы по поддельным документам завладели 29 млн гривен банков и пытались завладеть еще более 60 млн гривен.



Фигуранты выдавали себя за агробизнесменов и обращались в банки для получения кредитов. В качестве залога они предлагали несуществующую недвижимость и технику. Для этого обвиняемые заранее подделывали документы, которые подтверждали наличие у заемщиков имущества и доходов, создавая иллюзию их платежеспособности.

В Киеве будут судить группу "агробизнесменов". Фото: Киевская городская прокуратура

46-летняя жительница Ровно организовала преступную схему, привлекая к ней четырех сообщников в возрасте от 25 до 54 лет. Двое из них выдавали себя за руководителей фиктивных агропредприятий и вели переговоры с банками, еще один демонстрировал имущество, которое якобы находилось в залоге, а четвертый доставлял поддельные документы.



На заседаниях кредитных комитетов мошенники выдавали себя за представителей успешного агропромышленного бизнеса. В результате им удалось получить кредиты на общую сумму 29 млн гривен: 4 млн гривен — в частном банке, 25 млн гривен — в государственном.



При последней попытке получить заем в 25 млн гривен и обмануть частный банк сообщникам помешали правоохранители, задержав их с поличным.



Всего за несколько лет псевдобизнесмены пытались завладеть более 60 млн гривен.

В Киеве поймали мошенников. Фото: Киевская городская прокуратура

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