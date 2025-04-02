У Києві "агробізнесмени" ошукали банки на 29 млн гривень
У Києві судитимуть за шахрайство організовану групу "агробізнесменів". Вони ошукали банки на 29 млн гривень.
Про це повідомила Київська міська прокуратура.
Деталі справи
За даними справи, п'ять осіб у складі організованої групи за підробленими документами заволоділи 29 мільйонами гривень банків та намагались заволодіти ще понад 60 млн гривень.
Фігуранти видавали себе за агробізнесменів і зверталися до банків для отримання кредитів. В якості застави вони пропонували неіснуючу нерухомість та техніку. Для цього обвинувачені заздалегідь підробляли документи, які підтверджували наявність у позичальників майна та доходів, створюючи ілюзію їхньої платоспроможності.
46-річна мешканка Рівного організувала злочинну схему, залучивши до неї чотирьох спільників віком від 25 до 54 років. Двоє з них видавали себе за керівників фіктивних агропідприємств і вели переговори з банками, ще один демонстрував майно, яке нібито перебувало в заставі, а четвертий доставляв підроблені документи.
На засіданнях кредитних комітетів шахраї видавали себе за представників успішного агропромислового бізнесу. У результаті їм вдалося отримати кредити на загальну суму 29 мільйонів гривень: 4 мільйони — у приватному банку, 25 мільйонів — у державному.
При останній спробі отримати позику у 25 млн гривень та ошукати приватний банк спільникам завадили правоохоронці, затримавши їх на гарячому.
Загалом за кілька років псевдобізнесмени намагались заволодіти понад 60 млн гривень.
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