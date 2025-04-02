У Києві "агробізнесмени" ошукали банки на 29 млн гривень

У Києві судитимуть за шахрайство організовану групу "агробізнесменів". Фото: Київська міська прокуратура

У Києві судитимуть за шахрайство організовану групу "агробізнесменів". Вони ошукали банки на 29 млн гривень.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

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Деталі справи

За даними справи, п'ять осіб у складі організованої групи за підробленими документами заволоділи 29 мільйонами гривень банків та намагались заволодіти ще понад 60 млн гривень.



Фігуранти видавали себе за агробізнесменів і зверталися до банків для отримання кредитів. В якості застави вони пропонували неіснуючу нерухомість та техніку. Для цього обвинувачені заздалегідь підробляли документи, які підтверджували наявність у позичальників майна та доходів, створюючи ілюзію їхньої платоспроможності.

У Києві судитимуть групу "агробізнесменів". Фото: Київська міська прокуратура

46-річна мешканка Рівного організувала злочинну схему, залучивши до неї чотирьох спільників віком від 25 до 54 років. Двоє з них видавали себе за керівників фіктивних агропідприємств і вели переговори з банками, ще один демонстрував майно, яке нібито перебувало в заставі, а четвертий доставляв підроблені документи.



На засіданнях кредитних комітетів шахраї видавали себе за представників успішного агропромислового бізнесу. У результаті їм вдалося отримати кредити на загальну суму 29 мільйонів гривень: 4 мільйони — у приватному банку, 25 мільйонів — у державному.



При останній спробі отримати позику у 25 млн гривень та ошукати приватний банк спільникам завадили правоохоронці, затримавши їх на гарячому.



Загалом за кілька років псевдобізнесмени намагались заволодіти понад 60 млн гривень.

У Києві спіймали шахраїв. Фото: Київська міська прокуратура

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