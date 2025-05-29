Американский режиссер Кристофер Уолтерс. Фото: скриншот

В Подольском районе Киева произошел резонансный инцидент: на американского режиссера Кристофера Уолтерса, который прибыл в Украину для съемок фильма о войне, упал балкон жилого дома. Художник отделался легкими телесными повреждениями, однако удивился, почему за качеством и прочностью архитектуры в столице Украины никто не следит.

Об этом сообщил начальник КГВА Тимур Ткаченко в четверг, 29 мая.

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По его словам, происшествие случилось прямо у входа в подъезд многоквартирного дома. В результате падения конструкции гражданин США получил телесные повреждения.

Кристофер Уолтерс с синяком и царапинами. Фото: скриншот

Отмечается, что это не связано с боевыми действиями, а является результатом многолетней бездеятельности в сфере содержания жилого фонда.

"Это не вражеская атака, а следствие многолетней бездеятельности. Я срочно поручил новоназначенному председателю Подольской РГА Владимиру Наконечному держать связь с пострадавшим, взять ситуацию по этому дому на личный контроль, провести инспекцию всех фасадов на предмет аварийности", — сообщил Тимур Ткаченко.

Городские власти обещают оказать всю необходимую помощь пострадавшему. После урегулирования ситуации обещают провести жесткий разговор с управляющими компаниями, ответственными за состояние жилых домов в районе.

Кристофер Уолтерс шокирован инцидентом

В соцсетях распространяется видео, где американский режиссер рассказывает о своем неприятном происшествии. На лице видно синяк под глазом и кровавые царапины на лбу. Он заявил, что сам проведет расследование, почему компания, которая должна следить за благоустройством и безопасностью зданий, настолько плохо работает.

"Балкон обвалился, и я упал на землю вместе с бетоном. Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Подольского района города Киева отвечает за содержание этого здания. Я хочу провести расследование, чтобы определить, что стало причиной неудачной работы, чтобы подобные аварии больше никогда не повторились в городе Киев", — сказал режиссер.

Между тем ни мэр Киева Виталий Кличко, ни другие депутаты Киевского городского совета не комментировали инцидент.

Напомним, за годы председательства Кличко в Киеве ситуация только ухудшается. По оценкам экспертов, столица "проседает" в развитии сразу в минимум трех направлениях.

А по подсчетам, в Киеве только 92 перехода являются безбарьерными для людей с инвалидностью, хотя их в столице более тысячи.

Добавим, что в Киевсовете продолжается беспорядок — депутаты снова не собрались в достаточном количестве на заседание для принятия бюджета и решения важных социально-экономических вопросов.