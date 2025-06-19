Видео
Іконка - підтримати ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
Евровидение1ПогодаВойскоПромоВкусITУкраина АрхивРецепты АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМетеоМирХроникиТехнологииТЦК та СПВоенныйВойна 2024ДеньгиНаукаСветИндустрииРезервСегодняШтабОгоАктуальноМобилизацияЭксклюзивСпортВоенная экономикаWowВСУНедвижимостьФинансистЖивотныеСадSuperВойнаОбществоНовости дняЭкономистКурсЛайфхакиЕдаПроисшествияРынок трудаЭкономикаУкраинаКомбатДемобилизацияФинансыИнвестицииSmartЭкономика 2024ЕвровидениеКухняАвтоТЦКВалютаПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +Шоу-бизнесТехноМедцентрПолитикаЛьвовLifeДомКиноМодаРецептыТуризмПраздникиПсихологияАрмия

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Военная экономика
Инвестиции
Индустрии
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Промо
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве возле метро "Вокзальная" устанавливают пандусы — фото

В Киеве возле метро "Вокзальная" устанавливают пандусы — фото

Ua en ru
Дата публикации 19 июня 2025 09:26
Возле "Вокзальной" в Киеве начали монтаж пандусов, - КГГА
Пандус возле метро. Фото: КГГА
Ключові моменти Пандусы возле метро в Киеве

Возле станции метрополитена "Вокзальная" в Киеве начали установку пандусов на входе и выходе возле лестницы. Они соответствуют строительным нормам и стандартам безбарьерности.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Реклама
Читайте также:

Пандусы возле метро в Киеве

На станции метро "Вокзальная" в рамках работ по повышению уровня доступности метро начали монтаж пандусов на лестничных маршах. Новые конструкции соответствуют всем строительным нормам и стандартам безбарьерности.

Встановлення пандуса на вході до станції метро "Вокзальна" у Києві в межах проєкту з безбар’єрності
Пандус возле метро. Фото: КГГА

Так, сегодня ночью, 18 июня, уже установили первый пандус, а до конца недели планируют установить второй. Работы проводят ночью, чтобы днем не препятствовать пассажиропотоку.

На сходах біля виходу зі станції метро "Вокзальна" з'явився пандус
Пандус возле метро. Фото: КГГА

Кроме того, в столичном метрополитене есть возможность заказать сопровождение для безопасного и комфортного передвижения маломобильным пассажирам — по телефону 044 238 55 11. В мае этой услугой воспользовались почти 950 пассажиров.

Напомним, в метро Киева появятся баннеры со стихами европейских поэтов, в том числе и украинских.

А председатель Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что строительство метро на Троещину не среди приоритетов сейчас.

Киев метро КГГА лицо с инвалидностью инклюзивные инициативы
Евгения Брюховецкая - редактор
Автор:
Евгения Брюховецкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации