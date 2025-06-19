Возле "Вокзальной" в Киеве начали монтаж пандусов, - КГГА

Пандус возле метро. Фото: КГГА

Возле станции метрополитена "Вокзальная" в Киеве начали установку пандусов на входе и выходе возле лестницы. Они соответствуют строительным нормам и стандартам безбарьерности.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

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Пандусы возле метро в Киеве

На станции метро "Вокзальная" в рамках работ по повышению уровня доступности метро начали монтаж пандусов на лестничных маршах. Новые конструкции соответствуют всем строительным нормам и стандартам безбарьерности.

Пандус возле метро. Фото: КГГА

Так, сегодня ночью, 18 июня, уже установили первый пандус, а до конца недели планируют установить второй. Работы проводят ночью, чтобы днем не препятствовать пассажиропотоку.

Пандус возле метро. Фото: КГГА

Кроме того, в столичном метрополитене есть возможность заказать сопровождение для безопасного и комфортного передвижения маломобильным пассажирам — по телефону 044 238 55 11. В мае этой услугой воспользовались почти 950 пассажиров.

Напомним, в метро Киева появятся баннеры со стихами европейских поэтов, в том числе и украинских.

А председатель Деснянской РГА Максим Бахматов рассказал, что строительство метро на Троещину не среди приоритетов сейчас.