В Киеве возле моста Патона столкнулись два грузовика
В пятницу, 8 декабря, в Киеве при въезде на мост Патона столкнулись два грузовика. На проезжей части образовалась большая пробка.
Об этом сообщают местные паблики в Telegram.
ДТП у моста Патона в Киеве
Отмечается, что происшествие произошло на проспекте Соборности.
В обоих грузовиках существенно повреждена передняя часть. Одного из водителей госпитализировали с травмами средней тяжести.
ДТП осложнило въезд с Левого берега на мост Патона. Отмечается, что северный и южный мосты тоже стоят.
Напомним, 7 декабря в Киевской области произошло ДТП сразу при участии трех автомобилей. В результате происшествия один водитель получил тяжелые повреждения.
Добавим, 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.
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