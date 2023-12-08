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В Киеве возле моста Патона столкнулись два грузовика

8 декабря 2023 13:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве возле моста Патона столкнулись два грузовика
Последствия ДТП. Фото: Киев24
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В пятницу, 8 декабря, в Киеве при въезде на мост Патона столкнулись два грузовика. На проезжей части образовалась большая пробка.

Об этом сообщают местные паблики в Telegram.

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Отмечается, что происшествие произошло на проспекте Соборности.

В обоих грузовиках существенно повреждена передняя часть. Одного из водителей госпитализировали с травмами средней тяжести.

ДТП осложнило въезд с Левого берега на мост Патона. Отмечается, что северный и южный мосты тоже стоят.

ДТП в Киеве
Последствия ДТП. Фото: Киев сейчас
ДТП в Киеве
Пробка из-за ДТП. Фото: Реальный Киев

Напомним, 7 декабря в Киевской области произошло ДТП сразу при участии трех автомобилей. В результате происшествия один водитель получил тяжелые повреждения.

Добавим, 6 декабря в Киеве произошло ДТП с участием трех автомобилей. Сила столкновения была такой, что у одного из автомобилей вырвало колесо, также есть пострадавшие.

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