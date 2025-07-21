Предприниматель в Киеве торговал разрешениями на рекламу от КГГА - что ему грозит

В Киеве бизнесмен продавал разрешения на рекламу от КГГА — детали
В Киеве полиция задержала предпринимателя, который "торговал" разрешениями на размещение рекламы от КГГА. Фигурант требовал от покупателя 6 тысяч долларов и дополнительный ежемесячный платеж.
Детали дела сообщили 21 июля в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве.
Киевлянина будут судить за "продажу" разрешений на рекламу
Как сообщил начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Николай Габинет, подозреваемым оказался 32-летний житель столицы.
Предприниматель убедил киевлянина, что имеет связи с чиновниками, ответственными за размещение рекламы в столице. За влияние на чиновников он требовал 6 тыс. долларов и ежемесячную "оплату" в размере 17 тыс. гривен якобы за гарантию, что рекламные конструкции не демонтируют.
"В рамках уголовного производства мы установили, что киевлянин обратился к предпринимателю, который якобы имел влияние на должностных лиц коммунального предприятия КГГА, занимающегося рекламной в городе, чтобы тот помог ему получить разрешение на размещение рекламных вывесок для пунктов обмена валют. Злоумышленник согласился помочь, и за свои услуги запросил 6 000 долларов. Кроме того, во избежание демонтажа рекламных средств заказчик должен был ежемесячно платить 17 000 грн", — рассказал Габинет.
Бизнесмена задержали во время получения средств за "услугу". Сейчас досудебное расследование завершено, а все материалы переданы в суд.
Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.
Ранее суд вынес приговор уличному музыканту, который пел песни на русском в киевском метро.
А также стало известно, что киевский метрополитен требовал более полутора миллионов гривен с фирмы.
Читайте Новини.LIVE!