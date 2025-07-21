Предприниматель в Киеве торговал разрешениями на рекламу от КГГА - что ему грозит

Задержание злоумышленника. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве полиция задержала предпринимателя, который "торговал" разрешениями на размещение рекламы от КГГА. Фигурант требовал от покупателя 6 тысяч долларов и дополнительный ежемесячный платеж.

Детали дела сообщили 21 июля в Главном управлении Национальной полиции в г. Киеве.

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Как сообщил начальник следственного отделения Шевченковского управления полиции Николай Габинет, подозреваемым оказался 32-летний житель столицы.

Предприниматель убедил киевлянина, что имеет связи с чиновниками, ответственными за размещение рекламы в столице. За влияние на чиновников он требовал 6 тыс. долларов и ежемесячную "оплату" в размере 17 тыс. гривен якобы за гарантию, что рекламные конструкции не демонтируют.

"В рамках уголовного производства мы установили, что киевлянин обратился к предпринимателю, который якобы имел влияние на должностных лиц коммунального предприятия КГГА, занимающегося рекламной в городе, чтобы тот помог ему получить разрешение на размещение рекламных вывесок для пунктов обмена валют. Злоумышленник согласился помочь, и за свои услуги запросил 6 000 долларов. Кроме того, во избежание демонтажа рекламных средств заказчик должен был ежемесячно платить 17 000 грн", — рассказал Габинет.

Деньги, изъятые у злоумышленника. Фото: kyiv.npu.gov.ua

Бизнесмена задержали во время получения средств за "услугу". Сейчас досудебное расследование завершено, а все материалы переданы в суд.

Злоумышленнику грозит до восьми лет заключения с конфискацией имущества.

Ранее суд вынес приговор уличному музыканту, который пел песни на русском в киевском метро.

А также стало известно, что киевский метрополитен требовал более полутора миллионов гривен с фирмы.