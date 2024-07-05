Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow В Киеве блогер танцевала под российский трек у мемориала Героев Небесной Сотни arrow

В Киеве блогер танцевала под российский трек у мемориала Героев Небесной Сотни

5 июля 2024 19:26
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор
Танцевала у мемориала под российский трек — полиция составила протокол
Правонарушительница. Фото: полиция Киева
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

В Киеве 16-летняя блогер сняла видео танца под российский трек рядом с мемориалом Героев Небесной Сотни. Полиция составила протокол на девушку.

Об этом заявила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 5 июля.

Читайте также:

Танцевала у мемориала Героев Небесной Сотни под русский трек

Девушка приехала в столицу вместе с матерью на несколько дней и, находясь на Майдане Незалежности, записала свои действия на видео и опубликовала их в социальной сети. Во время мониторинга работники Шевченковского полицейского управления обнаружили этот пост и приступили к проверке данного инцидента.

Полицейские с помощью экспертов криминального анализа обнаружили нарушительницу и составили административный протокол за мелкое хулиганство. Правоохранители также провели профилактическую беседу с матерью несовершеннолетней с целью предотвращения подобных случаев в будущем.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот
Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, киевская полиция задержала мужчину, который ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что в Оболонском районе Киева задержали 38-летнего мужчину, который сбывал психотропные вещества.

Киев дети блогеры полиция Украина Киевская область Аллея Героев Небесной Сотни Нацполиция

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

3 июля 2024

13:01 Новые правила отправки повесток — что изменилось