Танцевала у мемориала под российский трек — полиция составила протокол

В Киеве блогер танцевала под российский трек у мемориала Героев Небесной Сотни
В Киеве 16-летняя блогер сняла видео танца под российский трек рядом с мемориалом Героев Небесной Сотни. Полиция составила протокол на девушку.
Об этом заявила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 5 июля.
Танцевала у мемориала Героев Небесной Сотни под русский трек
Девушка приехала в столицу вместе с матерью на несколько дней и, находясь на Майдане Незалежности, записала свои действия на видео и опубликовала их в социальной сети. Во время мониторинга работники Шевченковского полицейского управления обнаружили этот пост и приступили к проверке данного инцидента.
Полицейские с помощью экспертов криминального анализа обнаружили нарушительницу и составили административный протокол за мелкое хулиганство. Правоохранители также провели профилактическую беседу с матерью несовершеннолетней с целью предотвращения подобных случаев в будущем.
Напомним, киевская полиция задержала мужчину, который ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.
Также мы писали, что в Оболонском районе Киева задержали 38-летнего мужчину, который сбывал психотропные вещества.
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