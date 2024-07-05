Танцевала у мемориала под российский трек — полиция составила протокол

Правонарушительница. Фото: полиция Киева

В Киеве 16-летняя блогер сняла видео танца под российский трек рядом с мемориалом Героев Небесной Сотни. Полиция составила протокол на девушку.

Об этом заявила пресс-служба полиции Киева в пятницу, 5 июля.

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Девушка приехала в столицу вместе с матерью на несколько дней и, находясь на Майдане Незалежности, записала свои действия на видео и опубликовала их в социальной сети. Во время мониторинга работники Шевченковского полицейского управления обнаружили этот пост и приступили к проверке данного инцидента.

Полицейские с помощью экспертов криминального анализа обнаружили нарушительницу и составили административный протокол за мелкое хулиганство. Правоохранители также провели профилактическую беседу с матерью несовершеннолетней с целью предотвращения подобных случаев в будущем.

Сообщение полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, киевская полиция задержала мужчину, который ножницами нанес тяжелые ранения прохожему. Отмечается, что злоумышленник находился в нетрезвом состоянии.

Также мы писали, что в Оболонском районе Киева задержали 38-летнего мужчину, который сбывал психотропные вещества.