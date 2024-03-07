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В Киеве блогер TikTok оправдывала агрессию РФ и требовала компенсацию у государства

7 марта 2024 17:05
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве блогер TikTok оправдывала агрессию РФ и требовала компенсацию у государства
Сотрудник СБУ и блогер TikTok. Фото: t.me/kyiv_pro_office
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве блогер-косметолог в соцсети TikTok называла агрессию российских оккупантов против Украины гибридной войной. К тому же она потребовала компенсацию у государства за нелегкие последние годы жизни в столице.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram в четверг, 7 марта.

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Подозрение блогеру TikTok

"При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры 33-летней бьюти-блогерке сообщено о подозрении в распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ, в том числе путем представления вооруженной агрессии РФ против Украины как внутреннего гражданского конфликта", — говорится в сообщении.

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Блогер TikTok. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Подозреваемая работает в сфере красоты, а в соцсетях рекламирует свои бьюти-процедуры и позиционирует себя как косметолог с многолетним опытом. Позже она решила записывать видео на политические темы. В соцсети TikTok женщина рассказывала о том, что в Украине идет гибридная война, которую нужно прекратить. Фигурантка также записала обращение к власти, заявив, что хочет моральной компенсации за нелегкие последние годы жизни в Киеве.

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Блогер TikTok. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ее страница удалена в TikTok.

Оправдание агрессии РФ в "Одноклассниках"

Правоохранители объявили подозрение еще одному жителю столицы — 61-летнему охраннику паркинга. Он распространял аналогичные материалы в соцсети "Одноклассники".

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры ему сообщено о подозрении по факту распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины, начатой в 2014 году, а также глорификация лиц, совершавших вооруженную агрессию РФ против Украины", — говорится в сообщении.

Фигурант через запрещенную социальную сеть "Одноклассники" распространял материалы, в которых содержится оправдание и признание правомерной вооруженной агрессии РФ и в своих постах распространял российские нарративы о "бандеровцах и нацистах".

Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

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Пост Киевской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве мужчина рассчитывался в магазинах торгово-развлекательного центра сувенирными евро, а здачу получал гривнами. За такие действия гражданина Азербайджана приговорили к двум годам испытательного срока.

Также в Киеве разоблачили преступную группировку, которая присвоила виртуальные деньги украинцев под видом криптовалютной биржи. Теперь им грозит до 12 лет тюрьмы.

Киев
война
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TikTok
Украина
прокуратура
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