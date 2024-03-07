У Києві блогерка TikTok виправдовувала агресію РФ та вимагала компенсацію в держави

Співробітник СБУ та блогерка TikTok. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві блогерка-косметолог у соцмережі TikTok називала агресію російських окупантів проти України гібридною війною. До того ж вона вимагала компенсацію в держави за нелегкі останні роки життя у столиці.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у четвер, 7 березня.

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Підозра блогерці TikTok

"За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури 33-річній б'юті-блогерці повідомлено про підозру у поширенні матеріалів, у яких міститься заперечення збройної агресії РФ, у тому числі шляхом представлення збройної агресії РФ проти України як внутрішнього громадянського конфлікту", — йдеться у повідомленні.

Блогерка TikTok. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Підозрювана працює в сфері краси, а у соцмережах рекламує свої б'юті-процедури та позиціонує себе як косметолог з багаторічним досвідом. Згодом вона вирішила записувати відео на політичні теми. У соцмережі TikTok жінка розповідала про те, що в Україні триває гібридна війна, яку треба припинити. Фігурантка також записала звернення до влади, заявивши, що хоче моральної компенсації за нелегкі останні роки життя у Києві.

Блогерка TikTok. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі. Наразі її сторінка у TikTok видалена.

Виправдовування агресії РФ в "Однокласниках"

Правоохоронці оголосили підозру ще одному мешканцю столиці — 61-річному охоронцю паркінгу. Він поширював аналогічні матеріали в соцмережі "Однокласники".

"За процесуального керівництва Київської міської прокуратури йому повідомлено про підозру за фактом поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, а також глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію РФ проти України", — йдеться у повідомленні.

Фігурант через заборонену соціальну мережу "Однокласники" поширював матеріали, у яких міститься виправдування і визнання правомірною збройної агресії РФ та у своїх постах поширював російські наративи про "бандерівців та нацистів".

Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Допис Київської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві чоловік розраховувався в магазинах торгово-розважального центру сувенірними євро, а решту отримував гривнями. За такі дії громадянина Азербайджану засудили до двох років іспитового терміну.

Також у Києві викрили злочинне угруповання, яке привласнило віртуальні гроші українців під виглядом криптовалютної біржі. Тепер їм загрожує до 12 років ув'язнення.