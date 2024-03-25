В Киеве из-за обстрела временно сменили работу некоторых троллейбусных маршрутов

Троллейбус. Иллюстративное фото: Николай Поворозник

Российские военные в понедельник, 25 марта, атаковали Киев баллистическими ракетами. Во время сбития вражеских целей зафиксировано падение обломков, для ликвидации последствий временно изменили маршруты некоторых троллейбусов.

Об этом сообщила пресс-служба КГВА в Telegram.

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"Оперативная информация! Для ликвидации последствий ракетного удара по столице перекрыта улица Бойчука", — говорится в сообщении.

В КГВА призвали киевлян учесть изменения во время движения по городу.

Скриншот поста КГВА

Как пишет РБК-Украина, была временно изменена работа двух троллейбусных маршрутов. Речь идет о:

троллейбусы маршрута №15 курсируют от ст. м. "Дворец спорта" до остановки "Ботанический сад";

троллейбусы маршрута №38 курсируют от остановки "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне" до остановки "Ботанический сад".

Напомним, 25 марта в Киеве и других регионах объявили воздушную тревогу. Она была связана с запуском вражеских ракет с территории временно оккупированного Крыма.

Россияне запустили по столице две баллистические ракеты, силам ПВО удалось сбить обе.

Также мы писали, что в результате ракетного удара в Печерском районе было повреждено нежилое здание.

В Соломенском районе поврежден многоэтажный дом. А в Днепровском и Голосеевском районах зафиксировано падение обломков.