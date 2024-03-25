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У Києві через обстріл тимчасово змінили роботу деяких тролейбусних маршрутів

25 березня 2024 12:04
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
У Києві через обстріл тимчасово змінили роботу деяких тролейбусних маршрутів
Тролейбус. Ілюстративне фото: Микола Поворозник
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Російські військові у понеділок, 25 березня, атакували Київ балістичними ракетами. Під час збиття ворожих цілей зафіксовано падіння уламків, для ліквідації наслідків тимчасово змінили маршрути деяких тролейбусів.

Про це повідомила пресслужба КМВА у Telegram.

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"Оперативна інформація!Для ліквідації наслідків ракетного удару по столиці перекрито вулицю Бойчука", — йдеться у повідомленні.

У КМВА закликали киян врахувати зміни під час руху містом.

зміна маршруту в Києві 25 березня
Скриншот допису КМВА

Як пише РБК-Україна, було тимчасово змінено роботу двох тролейбусних маршрутів. Йдеться про:

  • тролейбуси маршруту №15 курсують від ст. м. "Палац спорту" до зупинки "Ботанічний сад"; 
  • тролейбуси маршруту №38 курсують від зупинки "Національний музей історії України у Другій світовій війні" до зупинки "Ботанічний сад".

Нагадаємо, 25 березня у Києві та інших регіонах оголосили повітряну тривогу. Вона була пов'язана із запуском ворожих ракет з території тимчасово окупованого Криму. 

Росіяни запустили по столиці дві балістичні ракети, силам ППО вдалося збити обидві.

Також ми писали, що внаслідок ракетного удару в Печерському районі було пошкоджено нежитлову будівлю.

Водночас в Солом’янському районі пошкоджено багатоповерховий будинок. А в Дніпровському та Голосіївському районах зафіксовано падіння уламків. 

Київ
транспорт
обстріли
ракетний удар

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