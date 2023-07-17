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В Киеве из-за жары вводят ограничения: кого это касается

17 июля 2023 13:33
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко
В Киеве из-за жары вводят ограничения: кого это касается
Грузовик в Киеве. Фото: google.com
e0cb7531-187d-4223-fae1-eabfd2e84900 - Дарина Глущенко

В Киеве бурлит настоящая летняя жара. Из-за аномального повышения температуры в столице Украины ввели ограничение движения для грузовиков.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Из-за превышения дневной температуры воздуха свыше +28°С с 10:00 до 22:00 в столице ограничен въезд и передвижение по городу тяжеловесного автотранспорта.

"Временное ограничение дорожного движения распространяется на тяжеловесный транспорт общим весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн и касается как въезда в Киев, так и передвижения по городу", — говорят в полиции.

Правоохранители также добавили, что главной целью таких мер является сохранение дорожного покрытия, которое разрушается в результате интенсивного движения тяжеловесного транспорта в жаркую погоду.

Время действия ограничения может изменяться в соответствии с температурным режимом.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве началась масштабная проверка состояния столичных мостов . По предварительным данным, эксперты зафиксировали существенные повреждения ключевых киевских мостовых сооружений. Одну из самых больших проблем, в частности, обнаружили на мосту Патона.

Добавим, мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что пять главных автодорожных мостов в городе нельзя использовать, а шесть до сих пор не достроены. По его словам, ведется ремонт Северного и Южного мостов, а мосты Патона и Метро находятся в критическом состоянии.

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