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В Киеве из-за прически избили ветерана войны — полиция открыла производство

22 июня 2024 16:25
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве избили ветерана войны из-за прически — что известно о нападении
Ветеран войны, которого избили в Киеве. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве избили ветерана войны, добровольца 32-й ОМБр. Злоумышленники напали на него из-за его прически.

Об этом сообщила сестра пострадавшего в Instagram в субботу, 22 июня.

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Девушка рассказала, что все произошло этой ночью, когда Александр выгуливал собаку и возвращался домой. К нему подошли три человека, самый молодой из которых начал говорить о прическе. После этого он избил Александра.

"Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится", — рассказала сестра пострадавшего.

Избиение ветерана войны в Киеве
Ветеран войны, которого избили в Киеве. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699
В Киеве избили ветерана войны
Ветеран войны, которого избили в Киеве. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699
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Пост сестры пострадавшего. Фото: скриншот

Что заявили в полиции

Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения ветерана войны в Дарницком районе Киева. Всех участников инцидента установили, с ними продолжаются первоочередные следственные действия.

"Вчера, 21 июня, около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипаж патрульной полиции", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за конфликта произошла драка между мужчиной и 17-летним парнем. Двое совершеннолетних друзей нападавшего находились рядом и были свидетелями стычки. Правоохранители доставили всех участников инцидента в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

Фигурантам инкриминируют умышленные легкие телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается.

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Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 21 июня в Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.

Также в Казахстане задержан один из подозреваемых в покушении на журналиста-оппозиционера в Киеве. Он сам обратился в правоохранительные органы.

Киев
драка
война
нападение
полиция
военные

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