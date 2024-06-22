В Киеве избили ветерана войны из-за прически — что известно о нападении

Ветеран войны, которого избили в Киеве. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699

В Киеве избили ветерана войны, добровольца 32-й ОМБр. Злоумышленники напали на него из-за его прически.

Об этом сообщила сестра пострадавшего в Instagram в субботу, 22 июня.

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Девушка рассказала, что все произошло этой ночью, когда Александр выгуливал собаку и возвращался домой. К нему подошли три человека, самый молодой из которых начал говорить о прическе. После этого он избил Александра.

"Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один человек, два других стояли и страховали на случай, если этот не справится", — рассказала сестра пострадавшего.

Ветеран войны, которого избили в Киеве. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699

Ветеран войны, которого избили в Киеве. Фото: instagram.com/schizophrenic_6699

Пост сестры пострадавшего. Фото: скриншот

Что заявили в полиции

Правоохранители начали уголовное производство по факту избиения ветерана войны в Дарницком районе Киева. Всех участников инцидента установили, с ними продолжаются первоочередные следственные действия.

"Вчера, 21 июня, около 23:40 в полицию Киева поступило сообщение от местного жителя о том, что на улице в Дарницком районе его избил неизвестный. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа территориального подразделения и экипаж патрульной полиции", — говорится в сообщении.

По предварительной информации, из-за конфликта произошла драка между мужчиной и 17-летним парнем. Двое совершеннолетних друзей нападавшего находились рядом и были свидетелями стычки. Правоохранители доставили всех участников инцидента в Дарницкое управление полиции для выяснения всех обстоятельств.

Фигурантам инкриминируют умышленные легкие телесные повреждения.

Досудебное расследование продолжается.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 21 июня в Буче Киевской области неизвестный сел в автомобиль мужчины и подорвал гранату. Злоумышленник умер на месте происшествия.

Также в Казахстане задержан один из подозреваемых в покушении на журналиста-оппозиционера в Киеве. Он сам обратился в правоохранительные органы.