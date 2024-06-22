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Замах на журналіста Садикова у Києві — у Казахстані затримали одного з підозрюваних

22 червня 2024 12:57
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Замах на Садикова 18 червня - у Казахстані здався один із підозрюваних
Автівка журналіста. Фото: Нацполіція
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Казахстані затримали одного з підозрюваних у замаху на журналіста-опозиціонера у Києві. Він сам звернувся до правоохоронних органів.

Про це пише генпрокуратура Казахстану у суботу, 22 червня.

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"Правоохоронні органи України, проявляючи оперативність і професіоналізм, у найкоротші терміни встановили осіб, які вчинили цей злочин", — йдеться у повідомленні.

Тому генпрокуратура Казахстану направила до компетентних органів України слідче доручення про надання матеріалів кримінальної справи щодо причетності Жаканбаєва і Каратаєва до скоєного злочину.

Так, вчора Жаканбаєв самостійно звернувся до органів внутрішніх справ у Казахстані, де його допитали та затримали у підозрі на замаху. Іншого підозрюваного — Мейрама Каратаєва — розшукують.

Як відомо, пара журналістів Садикових проживають в Україні з 2014 року та мають статус біженців.

Раніше в Офісі Генпрокурора України повідомили, що нападників на казахського журналіста Айдоса Садикова оголосили в міжнародний розшук. 

Дружина опозиціонера Наталія Садикова впевнена, що замовник — президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв. Він уже прокоментував замах та заявив, що розглядати цей інцидент необхідно виключно в правовому полі.

Київ
стрілянина
поліція
Казахстан
замах

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