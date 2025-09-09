В Киеве чиновницу подозревают в переплате 14,5 млн грн за фонари

Задержанная бывшая чиновница. Фото: t.me/kyiv_pro_office

В Киеве коммунальное предприятие "Киевгорсвет" переплатило почти 14,5 миллиона гривен за уличные фонари. Правоохранители объявили подозрение бывшей чиновнице.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры в Telegram во вторник, 9 сентября.

Переплатили за уличные фонари более 14 млн гривен

Бывшую начальницу отдела "Киевгорсвет" подозревают в служебной халатности, в результате которой КП переплатило за уличные фонари.

Уличный фонарь. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Следствие установило, что фигурантка должна была провести мониторинг стоимости товаров, которые закупало предприятие, а также определить среднерыночные цены.

"Вследствие того, что чиновница не сделала это должным образом, КП "Киевгорсвет" приобрело фонари по завышенным ценам. Так, по договору, заключенному в 2023 году, переплатили почти 14,5 млн гривен", — говорится в сообщении.

Действия бывшей чиновницы квалифицировали как служебную халатность, повлекшую тяжкие последствия.

В прокуратуре отметили, что эта же фигурантка уже получала подозрение за закупку фонарей по завышенным ценам по соглашению, которое было заключено в 2024 году.

Пост Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, в Киеве руководители КП и инженер получили подозрение в растрате бюджетных денег. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что мэр Виталий Кличко несет ответственность за все, что происходит в столице.