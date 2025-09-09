Відео
У Києві чиновниця переплатила майже 15 млн грн за вуличні ліхтарі

У Києві чиновниця переплатила майже 15 млн грн за вуличні ліхтарі

Ua ru
Дата публікації: 9 вересня 2025 14:20
У Києві посадовицю підозрюють у переплаті 14,5 млн грн за ліхтарі
Затримана колишня посадовиця. Фото: t.me/kyiv_pro_office

У Києві комунальне підприємство "Київміськсвітло" переплатило майже 14,5 мільйона гривень за вуличні ліхтарі. Правоохоронці оголосили підозру колишній посадовиці.

Про це повідомила пресслужба Київської міської прокуратури у Telegram у вівторок, 9 вересня.

Читайте також:

Переплатили за вуличні ліхтарі понад 14 млн гривень 

Колишню начальницю відділу "Київміськсвітло" підозрюють в службові недбалості, внаслідок якої КП переплатило за вуличні ліхтарі.

Ліхтар в Києві
Вуличний ліхтар. Фото: t.me/kyiv_pro_office

Слідство встановило, що фігурантка повинна була провести моніторинг вартості товарів, які закуповувало підприємство, а також визначити середньоринкові ціни.

"Внаслідок того, що посадовиця не зробила це належним чином, КП "Київміськсвітло" придбало ліхтарі за завищеними цінами. Так, за угодою, укладеною у 2023 році, переплатили майже 14,5 млн гривень", — йдеться у повідомленні.

Дії колишньої чиновниці кваліфікували як службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків.

У прокуратурі зазначили, що ця ж фігурантка вже отримувала підозру за закупівлю ліхтарів за завищеними цінами за угодою, яка була укладена в 2024 році.

null
Допис Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, у Києві керівники КП та інженер отримали підозру в розтраті бюджетних грошей. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. 

Раніше депутат Київради Андрій Вітренко заявив, що мер Віталій Кличко несе відповідальність за все, що відбувається в столиці.

Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
