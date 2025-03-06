Коррупция в Киеве — депутат ответил, ответственен ли за это Кличко

Депутат Киевсовета Андрей Витренко. Фото: скриншот

За все, что происходит в Киеве, несет ответственность мэр города. Это, в частности, и касается злоупотреблений. Без ведома Виталия Кличко решения не принимаются.

Об этом заявил депутат Киевсовета Андрей Витренко в эфире "Київського часу" в среду, 5 марта.

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По словам Витренко, вероятность того, что какие-то решения принимаются без ведома мэра Киева Виталия Кличко, очень низкая. Депутат отметил, что все решения проходят несколько уровней проверки, поэтому маловероятно, что Виталий Кличко не знал о злоупотреблениях.

"Каждая комиссия передает в секретариат городского совета проекты решений, которые они уже рассмотрели. Председатель комиссии подписывает их. Секретарь Киевского городского совета собирает все это и формирует повестку дня из того, что "лежит" в секретариате", — отметил Витренко.

Как пояснил депутат, уже после этого решения передают мэру Киева, который рассматривает их. Это означает, что без ведома Кличко что-то сделать очень сложно.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил об увольнении ряда должностных лиц КГВА. Причиной стала коррупция, которую разоблачили в ходе расследования.

Записи разговоров должностных лиц КГВА опубликовало НАБУ. Чиновники проводили сделки с землями в столице, используя так называемую "туалетную схему".