В Киеве мужчина под предлогом "закрытого" укрытия пытался подать заявление на предприятие

Человек спускается в укрытие. Фото: УНИАН

В пятницу, 2 июня, на линию полиции поступило сообщение от мужчины, который утверждал, подвальное помещение, обозначенное на географических схемах как бомбоубежище, фактически занимает частное предприятие. Он заметил, что соседи не имеют доступа к этому участку.

Об этом сообщает Патрульная полиция.

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Что говорят в полиции по поводу инцидента

Офицеры, которые были направлены на место, провели расследование. Они отметили, что доступ к убежищу открыт, но находится на противоположной стороне здания. Этот вход, похоже, был свободно доступен для посетителей.

Мужчина, который подал жалобу, признал, что вход в убежище действительно открыт, но продолжал акцентировать внимание на предприятии, которое, по его словам, занимает подземное помещение, и на невозможности свободного доступа к нему. При этом гражданин стал демонстрировать агрессивное поведение и провоцировать споры с патрульными. Он обвинял их в отказе принимать его жалобу, хотя это было не верно.

После этого инцидента человек вновь звонил по номеру 102, настаивая на том, что бомбоубежище, отмеченное на карте, отсутствует.

Несмотря на многочисленные требования полиции остановить свое поведение, он продолжал нарушать порядок, что привело к его задержанию и последующей доставке в отделение полиции.

Особенностью этого инцидента было то, что товарищ заявителя записывал все события на личную камеру. Подавший жалобу человек несколько раз подчеркивал, что делает это для видеозаписи.

Напомним, что во время ночной атаки на Киев 1 июня жительница столицы погибла из-за закрытого укрытия. Женщина с ребенком добежала до двери укрытия, но не сумела укрыться от обломков российской ракеты.

Также мы писали, что в сети появились видео, где люди во время воздушной тревоги пытаются попасть в укрытие. Впрочем, оно было закрыто.