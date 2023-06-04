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У Києві чоловік під приводом "закритого" укриття намагався подати заяву на підприємство

4 червня 2023 11:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Києві чоловік під приводом "закритого" укриття намагався подати заяву на підприємство
Людина спускається в укриття. Фото: УНІАН
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У п'ятницю, 2 червня, на лінію поліції надійшло повідомлення від чоловіка, який стверджував, що підвальне приміщення, позначене на географічних схемах як бомбосховище, фактично займає приватне підприємство. Він зауважив, що сусіди не мають доступу до цієї ділянки.

Про це повідомляє Патрульна поліція.

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Офіцери, спрямовані на місце, провели розслідування. Вони наголосили, що доступ до сховища відкритий, але знаходиться на протилежному боці будівлі. Цей вхід, схоже, був доступний для відвідувачів.

Чоловік, який подав скаргу, визнав, що вхід у сховиже справді відкритий, але продовжував наголошувати на підприємстві, яке, за його словами, займає підземне приміщення, і на неможливості вільного доступу до нього. При цьому громадянин став демонструвати агресивну поведінку та провокувати суперечки з патрульними. Він звинувачував їх у відмові приймати його скаргу, хоча це було не так.

Після цього інциденту людина знову дзвонила за номером 102, наполягаючи на тому, що бомбосховища, позначені на карті, відсутні.

Попри численні вимоги поліції зупинити свою поведінку, він продовжував порушувати порядок, що призвело до його затримання та подальшої доставки у відділення поліції.

Особливістю цього інциденту було те, що товариш заявника записував усі події на особисту камеру. Людина, яка подала скаргу, кілька разів підкреслювала, що робить це для відеозапису.

Нагадаємо, що під час нічної атаки на Київ 1 червня мешканка столиці загинула через закрите укриття. Жінка з дитиною добігла до дверей укриття, але не змогла сховатися від уламків російської ракети.

Також ми писали, що в мережі з'явилися відео, де люди під час повітряної тривоги намагаються потрапити до укриття. Втім, воно було закрите.

 

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