В Киеве мужчина поджег машину учителя своего сына

Машина, которую подожгли в Киеве. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве мужчина поджег автомобиль учителя своего сына. Его уже задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева в Telegram в среду, 22 мая.

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Поджог автомобиля в Киеве

В полицию Киева поступило сообщение от жительницы Деснянского района о том, что на территории паркинга произошло возгорание ее автомобиля.

Правоохранители, прибыв на место происшествия, задокументировали повреждение лакокрасочного покрытия капота и пластиковой отделки возле лобового стекла, вызванные возгоранием. Недалеко от места преступления они обнаружили и изъяли пластиковую бутылку с неизвестной зажигательной смесью.

Пластиковая бутылка с неизвестной зажигательной смесью. Фото: t.me/gunpKyiv

"В дальнейшем полицейские установили, что заявительница работает учителем в учебном заведении. Накануне происшествия она получила несколько сообщений оскорбительного характера от отца одного из ее учеников. Проверив информацию, сотрудники отдела криминальной полиции в тот же день задержали предполагаемого поджигателя. Им оказался 37-летний уроженец Волынской области, который находился в состоянии алкогольного опьянения", — говорится в сообщении.

Следователи объявили фигуранту подозрение в умышленном повреждении имущества. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет заключения.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, 21 мая в Голосеевском районе Киева произошел масштабный пожар. Черный дым, быстро охвативший район, был виден из разных уголков столицы, вызывая беспокойство среди местных жителей.

Также в Киеве правоохранители сообщили мужчине о подозрении в поджоге квартиры. Для совершения этого преступления подозреваемый использовал легковоспламеняющуюся смесь и две автомобильные шины.