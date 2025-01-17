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В Киеве мужчина порезал бритвой подростка — его будут судить

17 января 2025 09:10
Виктория Козырь - редактор
В Киеве будут судить мужчину, который порезал бритвой подростка в автобусе
Автобус, в котором произошел инцидент. Фото: Нацполиция
Виктория Козырь - редактор

В Киеве судили мужчину, который напал на подростка. Он порезал парня парикмахерской бритвой.

Об этом пишет hromadske со ссылкой на комментарий Киевской городской прокуратуры.

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Детали дела

Вечером 14 января в автобусе группа подростков слушала музыку на колонке. Один из пассажиров сделал замечание, после чего достал из кармана парикмахерскую бритву и ударил ею одного из парней по лицу — его госпитализировали.

Мужчине объявили подозрение в хулиганстве, ему грозит до семи лет заключения. Адвокат несовершеннолетнего просил о круглосуточном домашнем аресте подозреваемого.

В ходе суда 53-летний мужчина объяснил, что компания вела себя неприемлемо и не реагировала на замечания других пассажиров.

Решение суда

Суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста. После выяснения степени ранения парня инкриминируемую статью могут изменить.

Напомним, журналисты Bihus.Info выяснили, что юноши, которые перекрыли центр Киева и слушали российскую музыку имеют влиятельных родителей.

А во время обысков у двух несовершеннолетних полиция нашла оружие и гранату. Нарушителями являются шестеро жителей Киева в возрасте от 14 до 17 лет.

Киев нападение подростки полиция судебные решения

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09:10 В Киеве мужчина порезал бритвой подростка — его будут судить

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