У Києві судитимуть чоловіка, який порізав бритвою підлітка в автобусі

Автобус, в якому стався інцидент. Фото: Нацполіція

У Києві судили чоловіка, який напав на підлітка. Він порізав хлопця перукарською бритвою.

Про це пише hromadske з посиланням на коментар Київської міської прокуратури.

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Деталі справи

Увечері 14 січня в автобусі група підлітків слухала музику на колонці. Один із пасажирів зробив зауваження, після чого дістав із кишені перукарську бритву та ударив нею одного з хлопців по обличчю — його ушпиталили.

Чоловікові оголосили підозру в хуліганстві, йому загрожує до семи років ув'язнення. Адвокат неповнолітнього просив про цілодобовий домашній арешт підозрюваного.

Під час суду 53-річний чоловік пояснив, що компанія поводилася неприйнятно та не реагувала на зауваження інших пасажирів.

Рішення суду

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Після зʼясування ступеня поранення у хлопця інкриміновану статтю можуть змінити.

Нагадаємо, журналісти Bihus.Info з'ясували, що юнаки, які перекрили центр Києва та слухали російську музику мають впливових батьків.

А під час обшуків у двох неповнолітніх поліція знайшла зброю та гранату. Порушниками є шестеро мешканців Києва віком від 14 до 17 років.