У Києві судитимуть чоловіка, який порізав бритвою підлітка в автобусі

У Києві чоловік порізав бритвою підлітка — його судитимуть
У Києві судили чоловіка, який напав на підлітка. Він порізав хлопця перукарською бритвою.
Про це пише hromadske з посиланням на коментар Київської міської прокуратури.
Деталі справи
Увечері 14 січня в автобусі група підлітків слухала музику на колонці. Один із пасажирів зробив зауваження, після чого дістав із кишені перукарську бритву та ударив нею одного з хлопців по обличчю — його ушпиталили.
Чоловікові оголосили підозру в хуліганстві, йому загрожує до семи років ув'язнення. Адвокат неповнолітнього просив про цілодобовий домашній арешт підозрюваного.
Під час суду 53-річний чоловік пояснив, що компанія поводилася неприйнятно та не реагувала на зауваження інших пасажирів.
Рішення суду
Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. Після зʼясування ступеня поранення у хлопця інкриміновану статтю можуть змінити.
Нагадаємо, журналісти Bihus.Info з'ясували, що юнаки, які перекрили центр Києва та слухали російську музику мають впливових батьків.
А під час обшуків у двох неповнолітніх поліція знайшла зброю та гранату. Порушниками є шестеро мешканців Києва віком від 14 до 17 років.
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