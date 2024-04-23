В Киеве мужчина разбил стекло иконы и ограбил собор

Задержанный правонарушитель. Фото: t.me/gunpKyiv

В Киеве 27-летний мужчина разбил стекло иконы и украл драгоценности из собора в Соломенском районе. Фигуранта уже задержали правоохранители.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Киева во вторник, 23 апреля.

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"В полицию Киева поступило сообщение о том, что в храм Георгия Победоносца, что в Соломенском районе столицы, зашел неизвестный, разбил стекло иконы и сорвал украшения из драгоценного металла, которые граждане оставили в виде пожертвований", — говорится в сообщении.

Икона, которую разбил злоумышленник. Фото: t.me/gunpKyiv

Работники уголовного розыска оперативно установили личность правонарушителя. Им оказался неоднократно судимый за имущественные преступления 27-летний уроженец Киевской области. Фигурант прятался в одном из хостелов на территории города. Правоохранители задержали его и забрали украшения.

Стекло от иконы. Фото: t.me/gunpKyiv

Под процессуальным руководством Соломенской окружной прокуратуры следователи объявили злоумышленнику о подозрении в грабеже, совершенном в условиях военного положения, и направили ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Пост полиции Киева. Фото: скриншот

Напомним, на улицах среди Киева местные обнаружили снаряд и гранату. Инциденты произошли в Оболонском и Деснянском районах.

Также в Святошинском районе Киева мужчина с ножом совершил разбойное нападение на салон красоты. Его нашли правоохранители и сообщили о подозрении.