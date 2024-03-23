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В Киеве мужчина стрелял с балкона — что известно

23 марта 2024 19:30
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Киеве мужчина стрелял с балкона — что известно
Дома в Киеве. Фото иллюстративное: КГГА
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

В Киеве в субботу, 23 марта, неизвестный открыл стрельбу с балкона многоэтажки. Это произошло на Позняках.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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По информации местных, виновника, который открыл огонь, уже задержали. Он якобы стрелял из стартового пистолета, который не относится к категории огнестрельного оружия.

К счастью, люди не пострадали.

Напомним, полиция Киевщины "на горячем" задержала предпринимателя и бывшего директора ГП Минобороны Украины. Это произошло при получении им взятки в размере 600 тысяч долларов.

Также в Днепровском районе Киева произошел шокирующий случай убийства, в котором обвиняется отец погибшего. По данным следствия, мужчина расчленил сына, а остатки замуровал в гараже.

Киев
оружие
стрельба
опасность

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