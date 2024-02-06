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В Киеве мужчина убил током возлюбленную и задушил ее дочь

6 февраля 2024 17:23
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
В Киеве мужчина убил током возлюбленную и задушил ее дочь
Мужчина нападает на женщину. Фото иллюстративное: Freepik
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В Киеве 55-летний мужчина убил током свою 52-летнюю возлюбленную, а потом задушил ее 30-летнюю дочь. Суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

Об этом сообщил пресс-центр Киевской городской прокуратуры во вторник, 6 февраля.

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Мужчина из Николаева прибыл в Киев к женщинам и все выжидал момента, чтобы совершить преступление. 

"Ночью, когда мать и дочь спали, мужчина связал женщину, включил штекер заготовленной проволоки в розетку и поразил женщину электрическим током", — сообщили в прокуратуре.

После этого преступник направился в комнату, где находилась 30-летняя дочь, и задушил ее, обвив вокруг шеи проволоку. После этого он украл из квартиры мобильные телефоны, ноутбуки, наличные и документы своих жертв. 

На суде обвиняемый отрицал свою вину и не выразил сожаления о содеянном. Более того, он предпринял попытку покинуть Украину после совершения преступлений. Суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.

убийство в Киеве
Сообщение Киевской городской прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который ограбил и убил жителя Деснянского района столицы. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.

Кроме того, в Киевской области 18-летний отец младенца, пытаясь успокоить ребенка, ударил его. От полученных травм девочка умерла на месте.

Киев
суд
правосудие
убийство
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