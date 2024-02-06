В Киеве мужчина убил током возлюбленную и задушил ее дочь
В Киеве 55-летний мужчина убил током свою 52-летнюю возлюбленную, а потом задушил ее 30-летнюю дочь. Суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.
Об этом сообщил пресс-центр Киевской городской прокуратуры во вторник, 6 февраля.
Жестокое убийство в Киеве — материалы следствия
Мужчина из Николаева прибыл в Киев к женщинам и все выжидал момента, чтобы совершить преступление.
"Ночью, когда мать и дочь спали, мужчина связал женщину, включил штекер заготовленной проволоки в розетку и поразил женщину электрическим током", — сообщили в прокуратуре.
После этого преступник направился в комнату, где находилась 30-летняя дочь, и задушил ее, обвив вокруг шеи проволоку. После этого он украл из квартиры мобильные телефоны, ноутбуки, наличные и документы своих жертв.
На суде обвиняемый отрицал свою вину и не выразил сожаления о содеянном. Более того, он предпринял попытку покинуть Украину после совершения преступлений. Суд приговорил его к пожизненному тюремному заключению.
Напомним, ранее в Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который ограбил и убил жителя Деснянского района столицы. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы.
Кроме того, в Киевской области 18-летний отец младенца, пытаясь успокоить ребенка, ударил его. От полученных травм девочка умерла на месте.
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