У Києві чоловік убив кохану струмом і задушив її дочку

Чоловік нападає на жінку. Фото ілюстративне: Freepik

У Києві 55-річний чоловік убив струмом свою 52-річну кохану, а згодом задушив її 30-річну дочку. Суд засудив його до довічного ув'язнення.

Про це повідомив пресцентр Київської міської прокуратури у вівторок, 6 лютого.

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Чоловік із Миколаєва прибув до Києва до жінок і все вичікував моменту, щоб скоїти злочин.

"Вночі, коли мати та дочка спали, чоловік зв'язав жінку, ввімкнув штекер заготовленого дроту в розетку і вразив жінку електричним струмом", — повідомили у прокуратурі.

Після цього злочинець попрямував до кімнати, де перебувала 30-річна дочка, і задушив її, обвивши навколо шиї дріт. Після цього він вкрав із квартири мобільні телефони, ноутбуки, готівку та документи своїх жертв.

На суді обвинувачений заперечував свою провину і не висловив жаль про вчинене. Щобільше, він зробив спробу залишити Україну після скоєння злочинів. Суд засудив його до довічного ув'язнення.

Повідомлення Київської міської прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше у Києві правоохоронці затримали зловмисника, який пограбував та вбив мешканця Деснянського району столиці. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі.

Крім того, на Київщині 18-річний батько немовляти, намагаючись заспокоїти дитину, вдарив її. Від одержаних травм дівчинка померла на місці.