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В Киеве мужчина ударил жену ножом и скрылся

9 января 2024 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
В Киеве мужчина ударил жену ножом и скрылся
Полиция задержала фигуранта. Фото: Патрульная полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Во вторник, 9 января, в Киеве мужчина ударил жену ножом на глазах у ребенка и скрылся с места событий. Его оперативно задержали правоохранители.

Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.

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Детали инцидента

Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Там мужчина ударил ножом жену и скрылся.

Это все происходило на глазах у их дочери, которая позвонила в полицию и рассказала детали.

Прибывшие на место происшествия правоохранители узнали описание злоумышленника и начали его поиски. Впоследствии им удалось задержать фигуранта. Он не отрицал содеянное.

Женщину с ранениями доставили в медицинское учреждение.

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Нож, которым мужчина нанес ранения. Фото: Патрульная полиция Киева

Напомним, в Вишневом в Киевской области 56-летний мужчина нанес ножевые ранения своему товарищу. Это произошло во время застолья: между людьми вспыхнул переросший в драку конфликт.

Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.

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