В Киеве мужчина ударил жену ножом и скрылся
Во вторник, 9 января, в Киеве мужчина ударил жену ножом на глазах у ребенка и скрылся с места событий. Его оперативно задержали правоохранители.
Об этом сообщает Патрульная полиция Киева.
Детали инцидента
Инцидент произошел в Днепровском районе столицы. Там мужчина ударил ножом жену и скрылся.
Это все происходило на глазах у их дочери, которая позвонила в полицию и рассказала детали.
Прибывшие на место происшествия правоохранители узнали описание злоумышленника и начали его поиски. Впоследствии им удалось задержать фигуранта. Он не отрицал содеянное.
Женщину с ранениями доставили в медицинское учреждение.
Напомним, в Вишневом в Киевской области 56-летний мужчина нанес ножевые ранения своему товарищу. Это произошло во время застолья: между людьми вспыхнул переросший в драку конфликт.
Добавим, в Киевской области 29-летний мужчина, пытаясь отомстить, до смерти забил палкой пенсионера. Злоумышленнику грозит от 7 до 10 лет заключения.
Читайте Новини.LIVE!