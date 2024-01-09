У Києві чоловік вдарив дружину ножем та втік

Поліція затримала фігуранта. Фото: Патрульна поліція Києва

У вівторок, 9 січня, у Києві чоловік вдарив дружину ножем на очах у дитини та втік з місця подій. Його оперативно затримали правоохоронці.

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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Деталі інциденту

Повідомляється, що інцидент стався у Дніпровському районі столиці. Там чоловік вдарив ножем дружину та втік.

Це все відбувалось на очах у їх доньки, яка зателефонувала у поліцію та розповіла деталі.

Прибувши на місце події, правоохоронці дізналися опис зловмисника та почали його пошуки. Згодом їм вдалося затримати фігуранта. Він не заперечував скоєне.

Жінку з пораненнями доправили до медичного закладу.

Ніж, яким чоловік наніс поранення. Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Вишневому на Київщині 56-річний чоловік наніс ножові поранення своєму товаришу. Це сталося під час застілля: між людьми спалахнув конфлікт, який переріс у бійку.

Додамо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.