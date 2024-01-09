Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow У Києві чоловік вдарив дружину ножем та втік arrow

У Києві чоловік вдарив дружину ножем та втік

9 січня 2024 18:19
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
У Києві чоловік вдарив дружину ножем та втік
Поліція затримала фігуранта. Фото: Патрульна поліція Києва
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У вівторок, 9 січня, у Києві чоловік вдарив дружину ножем на очах у дитини та втік з місця подій. Його оперативно затримали правоохоронці. 

Про це повідомляє Патрульна поліція Києва

Читайте також:

Деталі інциденту

Повідомляється, що інцидент стався у Дніпровському районі столиці. Там чоловік вдарив ножем дружину та втік. 

Це все відбувалось на очах у їх доньки, яка зателефонувала у поліцію та розповіла деталі. 

Прибувши на місце події, правоохоронці дізналися опис зловмисника та почали його пошуки. Згодом їм вдалося затримати фігуранта. Він не заперечував скоєне. 

Жінку з пораненнями доправили до медичного закладу. 

null
Ніж, яким чоловік наніс поранення. Фото: Патрульна поліція Києва

Нагадаємо, у Вишневому на Київщині 56-річний чоловік наніс ножові поранення своєму товаришу. Це сталося під час застілля: між людьми спалахнув конфлікт, який переріс у бійку. 

Додамо, на Київщині 29-річний чоловік, намагаючись помститись, до смерті забив палицею пенсіонера. Зловмиснику загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

Актуальне по темі