В Киеве судили мужчину, который украл лего-конструктор для внука

Лего-конструктор. Фото: mandarinka.com.ua

В центре Киева мужчина украл лего-конструктор панды из магазина Rozetka. Он спрятал его под куртку и покинул помещение. Впоследствии состоялось судебное заседание, где ему избрали наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Обвиняемый, находясь в магазине Rozetka, обратил внимание на торговый стеллаж с конструкторами Lego Minicraft. Объектом преступного посягательства он избрал апартаменты панды.

Лего-конструктор апартаменты панды. Фото: hotline.ua

В дальнейшем, будучи достоверно уверенным в том, что за его противоправными действиями никто не наблюдает, мужчина украл лего-конструктор, стоимостью 1457 гривен 50 копеек. Он спрятал его под куртку и вышел из магазина.

На судебном заседании фигурант заявил, что находился в трудном материальном положении, поскольку все сбережения семьи шли на лечение зятя, который находился в больнице. Он захотел поддержать внука и решил украсть конструктор, который в дальнейшем отдал ребенку.

Обвиняемый признал свою вину полностью и искренне раскаялся.

Что решил суд

Мужчину признали виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины (совершение кражи в условиях военного положения). Ему назначили наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.

Впоследствии суд освободил его от этого наказания с испытанием сроком на один год. Его обязали периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации; сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении места жительства, работы; не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по вопросам пробации.

Напомним, в Киеве ранее судимый мужчина ограбил двух новых знакомых во время застолья. Суд отправил злоумышленника на семь лет за решетку.

Ранее в Киеве правоохранители задержали мужчину за ограбление 24-летней киевлянки. Грабитель ранее уже привлекался к уголовной ответственности.